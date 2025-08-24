Sindicat d'Olvan: el nou cor del poble ja batega
Els primers vint dies de funcionament de l’edifici del Sindicat recuperat com a centre social satisfà en gran manera l’Ajuntament, que el defineix com el servei polivalent que necessitava el poble.
Miquel Spa
Després d’anys d’idear-lo, dissenyar-lo i executar-ne el projecte, la nova vida de l’edifici de l’antic Sindicat d’Olvan ja és una realitat. Des de començament del mes d’agost, coincidint amb la Festa Major, l’històric edifici que havia acollit la vida econòmica del sector agrari del poble és ja un espai remodelat que aglutina la vida social.
El Sindicat d’Olvan, conegut oficialment en els seus orígens com a Unión Obrera d’Olvan, va néixer l’any 1911 com una cooperativa de consum impulsada per obrers tèxtils amb l’objectiu de fer-se amb queviures a un preu més assequible. El projecte es va forjar després que els socis aportessin entre 250 i 500 pessetes per accedir a productes que abans els resultaven fora del seu abast. L’edifici es va aixecar aprofitant una part de l’antic cementiri de la parròquia i es caracteritza per la seva planta rectangular de gairebé 300 metres quadrats, amb bigues de fusta, coberta a dos vessants i una façana arrebossada amb emmarcaments de maó. L’interior està dividit en tres cossos simètrics, amb un cos central que sobresurt en forma de frontó circular. Amb l’esclat de la Guerra Civil, l’Ajuntament d’Olvan va reconvertir l’edifici en seu de la secció d’Abastaments, encarregada de gestionar la distribució d’aliments entre la població. Un cop acabada la guerra, el Sindicat va passar a mans del règim franquista i va tenir diferents usos: primer va allotjar tropes i material militar, i més endavant va acollir la secció local de Falange. Amb el pas dels anys, l’Ajuntament es va fer càrrec d’un immoble ja deteriorat i el va destinar a diversos usos municipals, entre els quals hi havia magatzem de serveis. La història cooperativista del Sindicat d’Olvan forma part del llegat del cooperativisme berguedà, amb més de vuitanta iniciatives similars des de mitjan segle XIX. En aquest context, projectes com el de la cooperativa El Llobregat o la de Bassachs a Gironella van tenir un paper destacat en l’economia social del territori.
Aquest estiu, coincidint amb la Festa Major del poble, el Sindicat ha estrenat una nova vida. L’edifici s’ha transformat en un espai multifuncional obert a la ciutadania que vol esdevenir punt de trobada i dinamització social. Actualment, ja compta amb zona de bar, botiga-exposició de productes de proximitat i espai de treball compartit. Està previst que el mes de setembre obri la cuina per a un menjador comunitari i un sistema de recollida de comandes amb taquilles intel·ligents per als productors i comerciants locals. La reforma ha estat possible gràcies a finançament europeu i a la col·laboració d’altres administracions.
L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, ha explicat que «en aquests primers dies ja s’ha evidenciat que el nou Sindicat és un èxit rotund. S’ha demostrat que feia falta. A més, ha coincidit que els dos bars del poble tenen tancat i, doncs, de nou del matí a nou del vespre està funcionant com a punt de trobada dels veïns». El servei de bar el presta la Fundació Horitzó que ajuda les persones amb discapacitat oferint esmorzars freds a l’espera que el setembre obri la cuina. Prat ha apuntat que «estem molt contents perquè cobreix les necessitats del poble en cada moment;quan no hi hagi botigues concentrarà les compres i quan no hi ha bar fa de bar. És el que necessitava Olvan». n
