Berga inicia tres mesos d’obres a la plaça Font del Ros per refer-ne l’accés
L’actuació tancarà la reforma integral de l’espai llargament reivindicada pels veïns perquè ofereixi un entorn per a l’oci i el passeig pacificat de trànsit
Miquel Spa
L’Ajuntament de Berga ha començat la segona fase de les obres de millora de l’accessibilitat a la plaça Font del Ros, que afecten els carrers Francesc Macià, Prat de la Riba i Pau Picasso. L’actuació afecta l’entorn del passeig de la Pau, una de les artèries clau en la mobilitat rodada de la capital berguedana.
Amb tot, segons ha informat el mateix consistori, els treballs no comportaran noves alteracions de trànsit durant el termini d’execució dels treballs, que el govern preveu que s’allarguin fins al mes d’octubre. Les obres donen continuïtat al projecte de reforma dels accessos de la plaça, amb l’objectiu de millorar la mobilitat dels vianants i garantir uns itineraris més segurs i adaptats. El projecte gobal de reforma de la plaça, molt reivindicat pels veïns, estima una inversió d’uns 225.000 euros.
Els treballs suposen un canvi notable tant en la seva imatge com en la manera d’utilitzar-la. El projecte té com a finalitat ampliar l’espai destinat als vianants, reduir la presència de trànsit i assegurar unes condicions òptimes d’accessibilitat. Per fer-ho possible, el projecte final planteja l’eliminació de les barreres arquitectòniques mitjançant la construcció d’una plataforma única que situarà al mateix nivell les voreres, la calçada i la zona central de la plaça. Les voreres seran més amples i mantindran el paviment de panot, mentre que la calçada s’asfaltarà de nou. L’espai central viurà una renovació completa i combinarà llambordins de formigó amb trams de sauló. El projecte inclou la substitució de l’enllumenat i la renovació de la xarxa de reg.
