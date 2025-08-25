La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca
Un helicòpter dels Bombers s'ha desplaçat al refugi del Berguedà per si calia evacuar per aire un ferit
Les pluges que estan deixant aigua durant aquesta tarda al Berguedà, però també a la Cerdanya i l’Alt Urgell, han deixat alguns excursionistes atrapats en un refugi mentre es trobaven al Pedraforca. Com detallen fonts del cos de Bombers de la Generalitat, pels volts de les 7 h de la tarda hi havia alguns excursionistes que s'han aixoplugat en un refugi de Saldes mentre esperaven que les pluges afluixessin.
Un d’ells presentava molèsties al genoll i un helicòpter del GRAE s'ha desplaçat fins al refugi del Berguedà per si calia evacuar el ferit, o qualsevol altre excursionista, per aire.
