Gironella reforça la prevenció d'incendis forestals
Ajuntament i ADF Baix Berguedà signen un conveni de dos anys per gestionar els boscos per si arriba una nova sequera
Miquel Spa
L’Ajuntament de Gironella ha aprovat la signatura d’un acord de col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del Baix Berguedà a fi efecte d’incrementar les mesures preventives contra els incendis forestals. L’acord s’emmarca dins el Pla d’Actuacions Anual i té com a objectiu reforçar les tasques de prevenció i extinció del foc dins del terme municipal.
El conveni tindrà una durada de dos anys, fins al 2027. Durant aquest període, l’Ajuntament es compromet a aportar una quantitat de 3.000 euros anuals destinada a cobrir les despeses ordinàries de l’ADF. Aquests recursos permetran garantir el funcionament dels equips, la realització de tasques de vigilància i la resposta immediata en cas d’emergència. El regidor de seguretat i emergències, Gerard Iglesias, ha explicat que l’acord respon a la necessitat de disposar d’un servei estable de prevenció i vigilància davant l’increment de períodes de calor i sequera. Iglesias ha remarcat que el nou conveni complementarà el servei dels bombers voluntaris que ja actuen al municipi, amb la finalitat de disposar d’un dispositiu coordinat en tot moment. Iglesias ha remarcat que «amb les onades de calor d’enguany i les previstes per als pròxims anys, a Gironella disposarem d’un servei més de prevenció, vigilància i extinció d’incendis forestals a banda dels bombers voluntaris».
L’ADF del Baix Berguedà és una agrupació que reuneix els municipis de Gironella, Olvan, Santa Maria de Merlès, Casserres, Puig-Reig, Sagàs i La Quar. L’agrupació té com a funcions principals la vigilància forestal, les actuacions de prevenció i la intervenció en casos d’incendi. També organitza tasques de manteniment de pistes i punts d’aigua, i col·labora amb els ajuntaments i els serveis d’emergències en campanyes de sensibilització.
L’ADF està formada per ajuntaments, propietaris forestals i voluntariat. El voluntariat actua amb el suport de vehicles i material que s’adquireix a través de convenis com el signat amb l’Ajuntament de Gironella o bé mitjançant subvencions de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Al conjunt del Berguedà hi ha set agrupacions de defensa forestal que sumen un total de 31 municipis, entre els quals també n’hi ha tres de l’Alt Urgell atesa la seva proximitat geogràfica al vessant sud del Cadí. Les agrupacions treballen de forma coordinada a través de la Federació d’ADF de la comarca, que centralitza les actuacions i facilita la col·laboració entre els diferents municipis. Aquestes agrupacions són: Alt Berguedà, La Pobla-Castellar, Sobrepuny, Montesmon, Baix Berguedà, Viver i Serrateixi Solana del Cadí.
Aquestes agrupacions disposen d’estructures pròpies, però treballen de manera coordinada quan les circumstàncies ho requereixen, especialment durant els mesos d’estiu o en situacions de risc alt d’incendi. L’acord de l’Ajuntament de Gironella respon a la necessitat detectada en els últims anys quan, amb la sequera que ha patit el país, el risc d’incendi ha estat més elevat els estius i s’ha fet més evident per a les administracions locals la necessitat de gestionar les masses forestals durant l’hivern.
L’ADF del Baix Berguedà es va crear l’any 1987. Gestiona una superfície forestal de 19.054 hectàrees. L’any 2002 va guanyar el Premi Palestra a la millor organització de la prevenció. Està formada pels municipis de Gironella, Olvan, Santa Maria de Merlès, Casserres, Puig-Reig, Sagàs i La Quar.
La Federació d’ADF del Berguedà té alhora un conveni amb el Consell Comarcal que expira el pròxim desembre amb una aportació de 1.500 euros anuals.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola