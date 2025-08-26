Onze pastors competiran en la 61a edició del Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug
Es farà el diumenge 31 d'agost i, per primer cop, s'ha limitat el número de participants per reduir la seva durada
ACN
El municipi berguedà de Castellar de n'Hug es prepara per acollir el pròxim diumenge 31 d'agost el tradicional Concurs de Gossos d'Atura. En la seva 61a edició, comptarà amb onze pastors i d'aquests, tres seran dones. Enguany s'ha decidit limitar el número de participants, de 14 s'ha passat a 11, per reduir la durada. "S'allargava molt i a l'hora de donar els premis ens quedava molt poca gent", detalla a l'ACN el seu alcalde, Salvador Juncà. Un canvi que s'ha consensuat amb els altres tres concursos catalans que conformen una lliga i que repetiran també el format. S'ha fet de manera que cap dels interessats a participar aquest any es quedin fora: "Els hem anat repartint, també entre Llavorsí, Ribes de Freser o a Prades".
L'alcalde de Castellar de n'Hug també ha destacat la cinquena edició de la Fira de la Llana, que es farà aquest dissabte i diumenge. "Cada any anem augmentant les parades, de les 10 de l'any passat ara ja serem 14", afegeix. La iniciativa va començar després de la pandèmia.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola