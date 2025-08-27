Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms
L’associació veïnal trasllada a l’Ajuntament que un manteniment dels arbres evitaria la proliferació de l’insecte i el govern diu que ja actua i ho farà més
Miquel Spa
L’Associació de Veïns de la Rasa dels Molins de Berga ha demanat a l’Ajuntament que actuï amb urgència sobre els arbres de la plaça perquè, al seu entendre, la falta de manteniment dels oms deriva en una plaga d’insectes que els afecta els habitatges.
El portaveu de l’associació veïnal, Jordi Puntas ha explicat que la plaga d’insectes es produeix periòdicament alguns anys però que aquest any, possiblement amb el fet de viure una primavera i un estiu amb més humitat, la presència dels insectes és més acusada. Puntas ha explicat que es tracta d’uns escarabats voladors, anomenats popularment com a escarabats dels oms, perquè s’associen en moltes ocasions a aquesta espècie d’arbre, que és la que hi ha precisament a la Rasa dels Molins. El representant veïnal ha argumentat que «tenim una plaga a la plaça central de la Rasa dels Molins;és una plaça que està envoltada d’oms i com que no es fa manteniment, s’hi reprodueix un escarabat que es carrega els oms i emprenya els veïns. Ens trobem centenars d’aquests insectes a les finestres. Això una mica ja ens ha passat algun any, però aquest any suposem per la major calor i humitat, han criat més». Punta, que ha matisat que ell no n’és expert però que s’ha assessorat amb un berguedà que treballa en un servei municipal de jardins, ha apuntat que «això passa perquè no es cuiden de fer el manteniment de l’arbrat;si es podessin els oms i es fessin els tractaments fitosanitaris que els toca, això no passaria o passaria molt menys. El problema més gran és que, doncs, si no es fa aquest manteniment, a la llarga els arbres moriran. Com que no els poden, unes branques toquen les altres i els escarabats van passant d’un arbre a l’altre. Tot el volt de la plaça de la Rasa dels Molins són oms que es toquen els uns amb els altres, de manera que no hi ha el metre de separació que hi hauria d’haver, segons aquest tècnics que hem consultat. Si es mira les fulles dels oms, estan totes trencades perquè aquest escarabat viu bàsicament de menjar-se-les».
El representant de l’associació de veïns ha lamentat que els insectes no tan sols afecten la zona verda sinó que van molt més enllà arribant a les finestres, balcons i patis dels veïns».
Puntas ha fet saber la problemàtica a l’Ajuntament. L’equip de Govern li ha comunicat que n’és sabedor i ha avançat a l’associació de veïns que enviarà els tècnics al veïnat perquè en facin una diagnosi i preparin un pla d’actuació. El regidor responsable, Aleix Serra, ha apuntat que ja es va fer un tractament en aquests arbres i així com una poda important i que, en tot cas, els tècnics els tornaran a analitzar.
La galeruca dels oms (Xanthogaleruca luteola), coneguda com a escarabat dels oms, és un coleòpter defoliador destacat per la seva biologia i impacte sobre aquests arbres. El cicle biològic d’aquest insecte és ràpid: les femelles dipositen fins a 25 ous per raïm al revers de les fulles, les quals evolucionen de color clar a fosc. Passats uns vuit dies neixen les larves, que progressivament prenen tonalitzacions que van del negre al verd amb franges grogues abans de transformar-se en pupes. Segons portals especialitzats, aquest escarabat no es limita als boscos sinó que amplia el seu hàbitat: en acabar l’estiu sovint es refugia a l’interior de cases, un comportament que els fa encara més visibles i preocupants per a la ciutadania. Tot i que la galeruca no transmet directament la grafiosi – una malaltia fúngica altament combativa que afecta els oms – la seva activitat contribueix a afeblir els arbres. Aquesta sinergia augmenta el risc de col·lapse dels exemplars, ja sigui en ambients naturals o urbans. n
