Berga convoca una edició especial de Punk al Bosc per recordar Josep Maria Isanta

La cita a la Font Negre comptarà amb les actuacions d’Esperit de Vi, Crim i Malos Vicios

La presentació dels actes de record a Josep Maria Isanta d'aquest setembre

Miquel Spa

Berga

Berga acollirà aquest setembre diversos actes d’homenatge a Josep Maria Isanta Casellas coincidint amb el 20è aniversari del seu assassinat. La iniciativa, impulsada per Ben Anats, l’Ateneu Llibertari del Berguedà, el Casal Panxo, el Centre d’Estudis Josep Ester Borràs i l’Ajuntament de Berga, combinarà música i activitats esportives en dues jornades obertes a tota la ciutadania.

El primer dels actes tindrà lloc el dissabte 20 de setembre amb una edició commemorativa del Punk al Bosc a la Font Negre. La cita comptarà amb les actuacions d’Esperit de Vi, Crim i Malos Vicios, i oferirà servei de barra i entrepans a partir de les vuit del vespre.

Una setmana més tard, el dissabte 27 de setembre, l’Institut Serra de Noet es convertirà en l’escenari de la Marató Esportiva, que omplirà les pistes de música i bon ambient durant tota la jornada. La competició inclourà tres modalitats: bàsquet 3x3 (15 € per equip), voleibol 4x4 (20 € per equip) i futbol 5x5 (30 € per equip).

Les inscripcions s’obriran el dilluns 1 de setembre a través d’un formulari disponible als perfils d’Instagram @punk_al_bosc, @maratoesportiva i @Bergajove. Per a més informació, l’organització posa a disposició el telèfon de WhatsApp 667 840 303.

Amb aquests actes, les entitats impulsores volen mantenir viu el record d’Isanta i reivindicar els valors de convivència i solidaritat que han marcat el seu llegat.

