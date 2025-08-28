Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga treu les gangues al carrer

El comerç local acomiada un bon estiu en els sectors vinculats al turisme traient les botigues al carrer per oferir les últimes promocions

Parades de les Gangues al Carrer, la remtada final e les rebaixes d'estiu de Berga Comercial

Parades de les Gangues al Carrer, la remtada final e les rebaixes d'estiu de Berga Comercial / DOLORS CLOTET

Miquel Spa

Berga

El sector comercial de Berga tanca aquests dies els balanços de negoci de la campanya d'estiu, amb juliol i agost com a mesos centrals, i fa una crida als clients a acomiadar junts la temporada amb les botigues al carrer. En el sector més relacionat amb el turisme i l'esport, les botigues de la capital comarcal han viscut una bona campanya, amb gran afluència de clients que estant de visita a la ciutat han visitat els establiments especialitats i, alhora, també veïns de Berga i la comarca que han comprat articles esportius.

En aquest context, Berga acull aquest diviendres i dissabte dies 29 i 30 d’agost una nova edició de les Gangues al carrer. Durant aquests dos dies, els establiments de la ciutat trauran al carrer els articles de la temporada d’estiu amb rebaixes i la població podrà apropar-se a comprar. La iniciativa és obra de l’associació Bergacomercial i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Aquest any també es manté el sorteig d’un creuer de set dies per a dues persones, amb sortida i arribada a Barcelona i parades a Sicília, Roma, Savona i Marsella. Per participar-hi cal reunir una butlleta amb deu segells, obtinguts fent compres superiors a quinze euros en botigues dels sectors de moda i complements, equipament de la llar, alimentació, restauració i serveis, entre l’1 i el 31 d’agost. La butlleta completa s’ha de lliurar a qualsevol establiment associat de Bergacomercial per entrar en el sorteig, que tindrà lloc la primera setmana de setembre i es comunicarà a través de les xarxes socials de l’entitat.

En l’edició de l’any passat ja es va aplicar el sorteig simultàniament a la campanya d’estiu, i enguany se n’amplia el termini d’operació perquè s’incloguin també els darrers dies d’agost i coincideixi amb la celebració de les Gangues al carrer. Aquest format combina la liquidació de gènere amb un incentiu addicional per atraure compres i mantenir moviment comercial en un període que pot ser de menor activitat.

