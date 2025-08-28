Una col·lisió entre dos turismes deixa dos ferits i obliga a tallar la C-16 a Berga
Els vehicles involucrats han estat retirats de la calçada pels volts de les 5.40 h d'aquesta tarda i la circulació encara avança amb lentitud en ambdós sentits de la marxa
Un accident entre dos vehicles ha deixat ferits i ha obligat a tallar la C-16 en tots dos sentits, en el seu pas per Berga. La col·lisió ha tingut lloc al punt quilomètric 98 pels volts de les 4.36 h de la tarda d'aquest dijous, quan els dos turismes han acabat impactant. Les primeres informacions apunten que tots dos conductors han resultat ferits de caràcter lleu i, almenys un d'ells, ha hagut de ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els turismes involucrats han estat retirats de la calçada pels volts de les 5.40 h d'aquesta tarda, però la circulació encara avança amb lentitud en ambdós sentits de la marxa.
Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat amb dues dotacions.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025