Una col·lisió entre dos turismes deixa dos ferits i obliga a tallar la C-16 a Berga

Els vehicles involucrats han estat retirats de la calçada pels volts de les 5.40 h d'aquesta tarda i la circulació encara avança amb lentitud en ambdós sentits de la marxa

Vista de la C-16, en el seu pas per Berga

Vista de la C-16, en el seu pas per Berga / GSV

Un accident entre dos vehicles ha deixat ferits i ha obligat a tallar la C-16 en tots dos sentits, en el seu pas per Berga. La col·lisió ha tingut lloc al punt quilomètric 98 pels volts de les 4.36 h de la tarda d'aquest dijous, quan els dos turismes han acabat impactant. Les primeres informacions apunten que tots dos conductors han resultat ferits de caràcter lleu i, almenys un d'ells, ha hagut de ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els turismes involucrats han estat retirats de la calçada pels volts de les 5.40 h d'aquesta tarda, però la circulació encara avança amb lentitud en ambdós sentits de la marxa.

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat amb dues dotacions.

