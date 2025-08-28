Endesa renova 300 aïlladors d'una línia elèctrica entre el Berguedà i el Lluçanès
La Companyia ha incorporat uns nous elements fabricats de polímer, un material més lleuger i més resistent
Miquel Spa
Endesa ha iniciat una actuació de renovació tecnològica d’una línia elèctrica de mitjana tensió al seu pas per zones boscoses i agrícoles dels municipis d’Olvan i Sagàs. L’objectiu és reforçar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric, beneficiant també els clients de Santa Maria de Merlès, la Quar i Borredà, al Berguedà, i Lluçà, al Lluçanès. Els treballs consisteixen en la substitució de 300 aïlladors de vidre per aïlladors polimèrics fabricats amb un compost de fibra de vidre i silicona, amb un pes més lleuger i major resistència a la calamarsa, pedregades o llamps.
L’actuació inclou dues derivacions de la línia principal de mitjana tensió: una a la zona est d’Olvan, de 3,7 quilòmetres amb 32 suports entre torres metàl·liques i de formigó, i l’altra al centre de Sagàs, de 3,8 quilòmetres amb 41 suports. Els treballs es duen a terme per fases amb brigades especialitzades en treballs en tensió, de manera que la línia no es desconnecta i els clients no noten cap interrupció del servei. Durant agost i principis de setembre les obres es centren a Sagàs, i posteriorment es faran a Olvan, amb una durada prevista fins a final de setembre. Un cop acabades aquestes fases, Endesa instal·larà un seccionador de control remot a la línia principal a la part nord de Sagàs, per sobre de la carretera C-62, que permetrà una gestió més eficient de la xarxa. La inversió total és de 60.000 euros, aportats íntegrament per Endesa, i forma part dels plans de manteniment i millora de les infraestructures elèctriques de la companyia al territori.
