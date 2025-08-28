Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Endesa renova 300 aïlladors d'una línia elèctrica entre el Berguedà i el Lluçanès

La Companyia ha incorporat uns nous elements fabricats de polímer, un material més lleuger i més resistent

La nova instal·lació elèctrica d'Endesa

La nova instal·lació elèctrica d'Endesa / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Berga

Endesa ha iniciat una actuació de renovació tecnològica d’una línia elèctrica de mitjana tensió al seu pas per zones boscoses i agrícoles dels municipis d’Olvan i Sagàs. L’objectiu és reforçar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric, beneficiant també els clients de Santa Maria de Merlès, la Quar i Borredà, al Berguedà, i Lluçà, al Lluçanès. Els treballs consisteixen en la substitució de 300 aïlladors de vidre per aïlladors polimèrics fabricats amb un compost de fibra de vidre i silicona, amb un pes més lleuger i major resistència a la calamarsa, pedregades o llamps.

L’actuació inclou dues derivacions de la línia principal de mitjana tensió: una a la zona est d’Olvan, de 3,7 quilòmetres amb 32 suports entre torres metàl·liques i de formigó, i l’altra al centre de Sagàs, de 3,8 quilòmetres amb 41 suports. Els treballs es duen a terme per fases amb brigades especialitzades en treballs en tensió, de manera que la línia no es desconnecta i els clients no noten cap interrupció del servei. Durant agost i principis de setembre les obres es centren a Sagàs, i posteriorment es faran a Olvan, amb una durada prevista fins a final de setembre. Un cop acabades aquestes fases, Endesa instal·larà un seccionador de control remot a la línia principal a la part nord de Sagàs, per sobre de la carretera C-62, que permetrà una gestió més eficient de la xarxa. La inversió total és de 60.000 euros, aportats íntegrament per Endesa, i forma part dels plans de manteniment i millora de les infraestructures elèctriques de la companyia al territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
  2. El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
  3. Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
  4. L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
  5. La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
  6. Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
  7. Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
  8. Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms

Un expert avisa els propietaris d'habitatges de lloguer: "Estan tremolant"

Un expert avisa els propietaris d'habitatges de lloguer: "Estan tremolant"

Més patrulles, controls, vigilància amb dron i serveis de prevenció en la Festa Major de Manresa

Més patrulles, controls, vigilància amb dron i serveis de prevenció en la Festa Major de Manresa

L’Ajuntament fa un tractament per puces al carrer del Balç de Manresa

L’Ajuntament fa un tractament per puces al carrer del Balç de Manresa

El projecte Flow4Bio impulsa una gestió forestal sostenible per mitigar l’impacte de la freqüentació i millorar els hàbitats a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

El projecte Flow4Bio impulsa una gestió forestal sostenible per mitigar l’impacte de la freqüentació i millorar els hàbitats a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

La policia sospita que el detingut de Martorell tenia material per fabricar explosius i no descarta més detencions

La policia sospita que el detingut de Martorell tenia material per fabricar explosius i no descarta més detencions

Endesa renova 300 aïlladors d'una línia elèctrica entre el Berguedà i el Lluçanès

Endesa renova 300 aïlladors d'una línia elèctrica entre el Berguedà i el Lluçanès

Retiren teules que amenaçaven de caure a la via pública a la Seu d'Urgell

Retiren teules que amenaçaven de caure a la via pública a la Seu d'Urgell

Endesa reforça el servei elèctric al polígon industrial Santa Anna II de Santpedor

Endesa reforça el servei elèctric al polígon industrial Santa Anna II de Santpedor
Tracking Pixel Contents