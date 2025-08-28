Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Pedraforca te ara també dos capgrossos

Saldes estrena dues figures festives inspirades en les llegendes i la fauna del massís

Els nous capgrossos de Saldes amb la resta de les figures festives

Els nous capgrossos de Saldes amb la resta de les figures festives / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Saldes

La colla de Geganters i Grallers de Saldes ha ampliat la seva família festiva amb l’estrena de dos nous capgrossos: la Bruixa del Pedraforca i l’Isardó de la vall del Pedraforca. Les dues figures se sumen als ja coneguts porc Bassotes i vaca Salada, que el 2024 van obrir la porta perquè els més petits del municipi també poguessin participar activament de la colla gegantera acompanyant nans i gegants.

La Bruixa del Pedraforca és una donació de l’Ajuntament de Saldes i ja es va presentar públicament per la revetlla de Sant Joan. Per la seva banda, l’Isardó ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Societat de Caçadors Pedraforca.

La bruixa ha estat construïda pel taller Gabins de Torelló, mentre que l’isard ha pres forma al taller Casserres de Solsona. Els vestits que els acompanyen han estat elaborats per les veïnes M. Dolors Mas i M. Àngels Prat, amb la col·laboració d’Eli Fuster i Robert Perarnau.

Amb aquestes noves incorporacions, Saldes continua reforçant el vincle entre tradició i participació infantil, donant més protagonisme a la canalla en el món geganter i ampliant el ventall de personatges vinculats al territori i a la simbologia del Pedraforca.

TEMES

