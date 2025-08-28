Roben l'escultura nova de la bicicleta del Coll de Pradell
L'Ajuntament denuncia als Mossos un robatori que considera premeditat i molt organitzat
Miquel Spa
Ha durat poques setmanes. L’escultura dedicada al ciclisme que l'Ajuntament de Saldes i Primavera Ciclista van instal·lar al Coll de Pradell ha desaparegut. El robatori es va produir durant el cap de setmana, quan Saldes celebrava la Festa Major. La figura, que es va instal·lar fa poc més de tres setmanes, ja no hi era aquest cap de setmana quan diversos ciclistes van alertar de la seva absència.
L’alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez, ha confirmat els fets i els ha qualificat d’acte vandàlic planificat. “No es podia retirar sense una serra radial; sabien perfectament el que anaven a fer. No es pot fer el que van fer sense un grup d'electricitat per fer anar la radial, de manera que ja hi van anar amb premeditació”, ha lamentat. L'alcaldessa ha explicat que encara no ha parlat amb l'equip de govern ni amb Primavera Ciclista per analitzar si la tornen a encarregar, atès que si no posen més mesures de seguretat al Coll de Pradell, podria tornar a passar.
L’Ajuntament ha denunciat el robatori als Mossos d’Esquadra, que investiguen si hi ha alguna pista que permeti identificar-ne l’autor o autors. El consistori, alhora, fa una crida a la ciutadania per aportar qualsevol informació que pugui ajudar a aclarir el cas, tot i que és conscient de la dificultat d’obtenir testimonis en un indret aïllat i poc freqüentat, sobretot durant la nit: "estem donant veus per saber si algú va veure alguna cosa estranya durant el cap de setmana, però vaja, sabem que serà molt difícil recuperar-la"
Jiménez ha expressat la seva decepció per la pèrdua d’una obra que, segons ha remarcat, “donava un nou al·licient als ciclistes que s’atreveixen amb el repte de Pradell, un port molt exigent i que ara feia més il·lusió d'aconseguir als esportistes perquè l'escultura permetia fer una fotografia molt bonica amb el Pedraforca”.
El Coll de Pradell va sumar aquest agost un nou atractiu amb la instal·lació d’una escultura en homenatge al ciclisme i al paisatge de l’entorn. La iniciativa va ser impulsada per Primavera Ciclista i l’Ajuntament de Saldes, i l’obra va ser creada pel taller Metàl·liques Camprubí, d’Avià, amb la col·laboració del Konvent.
Forjada en ferro, la peça volia simbolitzar la duresa, l’esforç i la constància propis de l’esport de les dues rodes. El disseny s’integrava amb el paisatge i remetia a l’activitat ciclista que ha convertit el Coll de Pradell en un dels ports més exigents del Berguedà.
Des d’aquest punt privilegiat, on s’alçava l’escultura, s’observava la vall de Saldes i el massís del Pedraforca. El Pradell és un dels quatre grans cims ciclistes de la comarca, juntament amb Rasos de Peguera, Coll de Pal i la Creueta, i és especialment conegut per la seva forta pendent.
