Ajuntament de Bagà: "resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis"
Un any després de l'estrena l’equipament satisfà consistori i empresaris amb xifres d’ocupació de 660 vehicles al mes en temporada alta i més de 3.000 anuals
Miquel Spa
La creació d’una zona per autocaravanes i vehicles camperitzats ara fa un any a Bagà ha resultat tot un èxit. Així ho ha apuntat l’Ajuntament en un balanç d’ús, no tan sols per les xifres sinó per la sensació general al poble, que ha satisfet dirigents polítics, empresariat local i usuaris. L’experiència ha evidenciat que el turista itinerant que viatja en vehicle dormitori és respectuós amb l’espai que utilitza i l’entorn que visita.
La zona d’autocaravanes de Bagà, creada per endreçar aquest tipus de turisme que fins fa un any es refugiava a la zona esportiva i altres racons del poble, té 22 places. En temporada baixa, la mitjana setmanal d’ocupació ha estat aquest primer any de 22 vehicles a la setmana, és a dir un centenar al mes. En temporada alta i cites esportives assenyalades, l’aparcament ha estat ple cada dia, amb una mitjana de 660 vehicles al mes. Així, considerant quatre mesos de l’any com a temporada alta, l’aparcament ha rebut uns 3.300 vehicles en un any. Amb aquestes dades els imputs positius que l’Ajuntament ha rebut tant per part de comerciants i restauradors del poble com dels mateixos usuaris a través de correus que ha rebut de part de campistes, l’equip de govern ha decidit continuar-hi apostant. Tant és així que en el pressupost municipal de l’any que ve inclourà una partida per crear un punt de recàrrega d’aigua i un d’electricitat.
El regidor responsable de Turisme de Bagà, Pablo Samper, ha explicat que «estem molt contents de com ha funcionat aquest primer any. Hem vist que és un turisme molt respectuós, que en cap cas desplega tendals ni posa taules i cadires que crearien la sensació que allò es converteix en un càmping. Al contrari, els usuaris utilitzen les taules que hi ha, no ocupen més del seu espai, s’hi estan dos o tres dies en algun cas i visiten el poble comprant a les botigues i fent els àpats als bars i restaurants». El regidor ha afegit que «s’ha evidenciat que és un equipament que s’adiu molt amb el turisme que sempre hem acollit nosaltres, és a dir un visitant que li agrada la natura i l’esport, i a aquest tipus de públic també li agrada viatjar en autocaravana o vehicle camperitzat. En un any no hem tingut cap incidència d’ús indegut;és un públic molt respectuós. A més, els comerciants ens diuen que també estan molt contents. En l’àmbit de veïns tampoc no hem tingut cap problema. Abans que es posaven a la zona esportiva sí que interferien més amb el veïnat, però ara en aquest espai a l’entrada del poble queda tot molt ben endreçat».
El turisme en autocaravana i vehicle càmper ha registrat un creixement constant a Catalunya en els darrers anys. Les matriculacions de nous vehicles van passar de poc menys de 2.900 el primer semestre de 2023 a gairebé 3.800 en el mateix període de 2024, cosa que representa un increment del 25 %. Durant el primer semestre de 2025 s’han matriculat uns 3.600 vehicles, xifra lleugerament inferior, però les previsions apunten que al tancament de l’any es podrien superar. n
