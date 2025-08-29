El concurs de gossos d’atura de Castellar de n’Hug comptarà amb 11 pastors participants
Enguany s’incorporarà una nova prova de relleus amb tanques per donar més espectacle a la jornada que tindrà lloc el 31 d’agost
Castellar de n’Hug enllesteix tots els preparatius per celebrar el tradicional concurs de gossos d’atura del poble, que enguany tindrà lloc aquest diumenge dia 31 al llarg de tota la jornada. Aquest any el certamen comptarà amb la participació d’onze pastors, sis dels quals seran catalans i la resta d’altres territoris com ara Mallorca o Castelló.
Segons explica l’alcalde del municipi berguedà, Salvador Juncà, l’associació que s’encarrega de gestionar els concursos de gossos d’atura de tot el territori va decidir que aquesta temporada només hi participarien onze pastors perquè "es va considerar que amb més participants, entre les proves i l’entrega de premis, la jornada es feia massa llarga i el públic acabava per marxar abans d’hora".
L’any passat hi van participar 14 persones en total i les tres pastores que van acudir a la cita van conformar un rècord històric de participació femenina en el certamen després de sis dècades d’història que es van celebrar l’anterior edició del concurs de Castellar.
Els pastors que participin en els concursos d’aquesta temporada seran sempre els mateixos, però Juncà detalla que "si de cara als pròxims anys altres pastors nous es volen incorporar, estudiarem les propostes i mirarem de fer-ho perquè la idea tampoc no és deixar ningú fora dels concursos de gossos d’atura". La decisió de limitar la participació es va fer per consens dels membres de l’associació i amb la idea final que "cada federació porti els millors pastors".
Nova prova de relleus
Tot i que el concurs de gossos d’atura és un esdeveniment tradicional que es fa des de fa seixanta anys i sol mantenir la mateixa estructura, aquest any s’incorporarà una nova prova de relleus en un circuit tancat.
Segons Juncà, la idea d’aquesta nova prova és dotar el certamen de més dinamisme i "donar més espectacle" a tots els visitants que arriben a Castellar de n’Hug des de punts d’arreu del territori català. De fet, l’any passat hi va haver un rècord d’assistència amb 3.000 assistents, que enguany es pretén igualar o fins i tot superar.
Una tradició amb història
El Prat del Castell és, des de fa sis dècades, l’escenari del concurs de gossos d’atura que té lloc el darrer diumenge d’agost a les 11 del matí. Es tracta d’una competició en què el gos i el pastor han de demostrar la seva complicitat i habilitat per conduir el ramat d’ovelles dins d’un tancat i, posteriorment, tornar-lo a treure. A més de la prova principal, s’atorguen dos guardons addicionals: el premi al gos d’atura amb les característiques racials més pures i el trofeu al pastor més ben engalanat.
L’origen del concurs es remunta a Ribes de Freser, on un grup de pastors es reunia per exhibir les seves destreses i les dels seus gossos d’atura. Aquesta cita es va deixar de celebrar, i van ser els germans Joan i Josep Armengou, de Cal Fanxicó, qui van impulsar-ne la continuïtat a Castellar de n’Hug
Avui dia, el Concurs Internacional de Gossos d’Atura de Castellar de n’Hug s’ha consolidat com un esdeveniment popular, reconegut a escala nacional i considerat una gran festa d’interès turístic.
