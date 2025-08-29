Cultura popular més enllà de la Patum: 125 anys dels nans de l'Ametlla de Merola
La colònia convoca un programa de Festa Major amb la commemoració de l'aniversari de les figures amb tradició, cultura popular, música i gastronomia
Miquel Spa
L’Ametlla de Merola es prepara per viure, del 5 al 28 de setembre, una Festa Major carregada d’activitats que combinen tradició, cultura popular, música i gastronomia.
El tret de sortida serà el divendres 5 de setembre amb la taula rodona “125 anys de Nanos a l’Ametlla de Merola”, un acte que vol posar en valor un dels elements més emblemàtics del patrimoni festiu local.
El gruix dels actes festius s’iniciarà el divendres 19 de setembre, amb la tradicional penjada de la creu al campanar i l’acte d’inauguració, seguit del pregó de Festa Major. La nit es tancarà amb el Tastal’AM, una proposta gastronòmica amb tastos de plats i vins de proximitat, i música amb Aquell Parell XL, Trinxats i PD Xics.
El cap de setmana central estarà ple d’activitats familiars i culturals. El dissabte 20 hi haurà un tobogan d’aigua gegant, el musical improvisat “Impro Side Story” i, a la nit, el teatre prendrà protagonisme amb “Tocats de l’ala” i el concert d’Últim Àtom i Pascual i els Desnatats. La jornada acabarà amb el vespreig de rumba dels TETS.
El diumenge 21 de setembre serà el torn de la missa major en honor a Sant Mateu, patró de l’Ametlla, amb la interpretació de la Missa Catalana de Ramon Cabra. No hi faltaran la cercavila amb gegants, nanos i cascavells, el ball a la plaça, els focs artificials i una audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove.
La programació continuarà fins al dimarts 23, amb la baixada de la creu del campanar, i encara es tancarà amb la Caminada Popular del diumenge 28 de setembre, que enguany arriba a la 37a edició.
Un any més, la Festa Major de l’Ametlla de Merola combina actes tradicionals com el campionat de botifarra, la mandonguillada popular i els balls de gegants i cascavells, amb propostes més modernes, consolidant-se com una de les cites culturals més destacades de la tardor berguedana.
