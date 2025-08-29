Montmajor es vesteix de gala per celebrar la seva festa major
Vuit dies amb activitats per a totes les edats; i, per la Diada, el ball amb el músic Dolfí
Redacció
El municipi berguedà de Montmajor ultima els preparatius per a vuit dies intensos de festa major al poble. La cita arrenca dilluns a les 7 de la tarda amb una proposta tranquil·la: ioga per centrar cos i ment abans del torbellí festiu. Tindrà lloc al local del Comú. El mateix local acollirà dimarts, ritme i rialles amb zumba a les 7 de la tarda. Al camp de futbol a la mateixa hora s’hi farà el sempre mític partit entre solters i casats.
Dimecres la plaça es vesteix de gala per ballar amb Joan Vilandeny a les 8 del vespre, i dijous arriba amb sal i mar: havaneres, rom cremat i sardinada popular, un dels moments més esperats que tindrà lloc a 3/4 de 8 de la tarda a la plaça del mercat.
Divendres, els veïns i visitants de Montmajor s’hauran de preparar per a una nit llarga: sopar popular per agafar forces i, després, la Festa Jove, amb tribut a El Canto del Loco i el DJ Arrzet fins a la matinada a la plaça del Mercat. Per reservar plaça per al sopar cal trucar al número 628041896.
El cap de setmana es presenta més intens que mai: cursa de fang a les 11 del matí al camp Casanova, festa de l’escuma amb inflables a 2/4 d’1 del migdia a , partit Montmajor FC vs Praden FC «A» a 2/4 de 5 de la tarda i un tardeo popular per ballar sense pressa, a les 6.
Diumenge, a les 12 del migdia vermut amb Pep Poblet, futbol femení, gegants omplint els carrers i música amb el Duet Solistes per tancar amb màgia. Dilluns posa el punt final amb un ball de tarda i una botifarrada popular.
Però la gresca no s’acaba aquí. L’11 de setembre, Montmajor celebra la Diada amb el 29è mercat i una trobada gegantera que omplirà la plaça de color i tradició.
A partir de les 10 del matí, cercavila amb gegants convidats i balls de lluïment de colles d’arreu: Avià, Balsareny, Gironella, Guixers, Moià, Mataró, Sant Antoni de Vilamajor, Súria i, és clar, Montmajor. A les 2 del migdia, dinar de germanor al Local del Comú i, després, gran ball amb el músic Dolfí per acabar la jornada amb bon peu.
La Festa Major i la Diada són això: dies per aturar el rellotge, omplir-se de música i somriures i recordar que viure és compartir. Montmajor espera els visitants amb els braços oberts.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria