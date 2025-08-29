Literatura
Presentació del Llibre L’escriptori de la seu de Salvador Sabrià a la Pobla de Lillet
Redacció
La Pobla de Lillet
La sala d’actes de la Llar del Pensionista de la Pobla de Lillet va acollir la presentació del llibre L’escriptori de la seu, de Salvador Sarrià. La presentació de l’acte, la va fer la presidenta de la Llar del Pensionista Lillet.
