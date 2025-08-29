Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

Presentació del Llibre L’escriptori de la seu de Salvador Sabrià a la Pobla de Lillet

Presentació del Llibre L’escriptori de la seu de Salvador Sabrià a la Pobla de Lillet

Presentació del Llibre L’escriptori de la seu de Salvador Sabrià a la Pobla de Lillet / Arxiu particular

Redacció

La Pobla de Lillet

La sala d’actes de la Llar del Pensionista de la Pobla de Lillet va acollir la presentació del llibre L’escriptori de la seu, de Salvador Sarrià. La presentació de l’acte, la va fer la presidenta de la Llar del Pensionista Lillet.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents