Una cooperativa recupera vinyes oblidades de Puig-reig i Sagàs
Espardenya i esclop uneix deu aficionats per unir 4.000 ceps de cinc finques i projectar tres vins que aviat seran al mercat
Miquel Spa
Un nou projecte empresarial s’ha fixat recuperar al Berguedà les antigues vinyes abandonades i, alhora, posar al mercat nous vins d’elaboració estrictament local. Es tracta de la Cooperativa Espardenya i esclop, una iniciativa impulsada per deu socis amants de la vinya i el vi de Puig-reig i Sagàs.
La cooperativa ja ha començat el procés per sortir al mercat de manera consolidada a partir de l’any que ve. De moment han embotellat tres vins fets en funció de les varietats vitivinícoles que hi ha entre els 4.000 ceps que té l’empresa plantats en cinc finques separades dels dos termes municipals. Si bé la il·lusió dels deu socis és establir-se el mercat amb els tres nous vins locals, l’objectiu del projecte va més enllà: «a nosaltres el que ens agrada primer de tot és el món de la vinya i el vi, i per tant recuperar aquestes vinyes que s’estaven perdent ja és un objectiu en si mateix. Després, també ens hi hem posat per fer territori, fer Berguedà i fer cultura de la terra i el vi». Així ho explica Joan Sayós, un dels deu socis que han decidit unir-se per crear Espardenya i esclop. La iniciativa és el resultat, però, de molts anys de dedicació i la voluntat, formalitzada ara, de crear un producte concret. Tant és així que la vinya més jove te ja deu anys i d’altres en tenen entre vint i vint-i-cinc. Els deu socis són de sectors laborals molt diversos, des de la restauració, com en Joan, fins a constructors, pagesos, tècnics forestals o fabricants. El que els uneix, però, és la passió pel vi i la vinya.
En aquests primers mesos del projecte, la cooperativa ha definit ja tres vins, dels quals dos són blancs i un és negre. Son Kera, Cineris i Solc, noms que transporten el consumidor a la terra i els seus materials. Amb l’ajuda d’una enòloga, els socis han barrejat la producció dels ceps per establir els tres vins.
Joan Sayós explica que, més enllà de treure un producte agroalimentari nou amb un valor local al mercat, el projecte els aporta la satisfacció de tancar el cercle que comença amb la recuperació de les vinyes: «aquí Puig-reig i tota la zona hi ha moltes vinyes abandonades i molts ceps bords i és una llàstima que el territori vagi quedant així. De mica en mica hem anat tornant a conrear aquestes vinyes. Vam començar del no-res i ara ja hem pogut treballar en cinc finques separades».
De moment les primeres botelles etiquetades d’una producció que se situa al voltant de les 300 s’ha distribuït entre els socis i el seu entorn social. El repte de la cooperativa és poder ser a les botigues de productes de proximitat en els pròxims mesos o ja en l’anyada de l’any que ve.
L’experiència recull un nou neguit a la comarca per recuperar les vinyes i oferir nous vins locals a taula amb altres projectes com Peu de Roca a Avià, l’Espunyola i el camí ral de Cardona; Dues Ales a Berga, la Quar i Serrateix; Sota el Cingle a Avià; Dryás (Cal Manau) a Saldes; Bauma de les Deveses a Sant Julià de Cerdanyola i Vinyas d’Empremta a Puig-reig i Navàs.
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, el conreu de la vinya al Berguedà va ocupar l’any 2020 un total de 13 explotacions amb 13 hectàrees. Aquesta realitat es produeix en un escenari de forta presència del sector agrícola. El cens agrari de 2020 situa el nombre d’explotacions agràries al Berguedà en 551, amb una superfície agrícola utilitzada de 33.721 hectàrees. D’aquest total, 13.083 hectàrees corresponen a terres llaurades i 20.638 a pastures permanents. Pel que fa al detall de les terres llaurades, 12.866 hectàrees es destinen a conreus herbacis a l’aire lliure o amb protecció baixa, repartits en 481 explotacions.
