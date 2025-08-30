Actuacions
La Pobla de Lillet celebra les passejades musicals als Jardins Artigas
Redacció
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet va acollir les passejades musicals als Jardins Artigas amb l’actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreiras. Hi va haver una zona de passejada; i una barra amb servei de begudes.
