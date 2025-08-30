Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Actuacions

La Pobla de Lillet celebra les passejades musicals als Jardins Artigas / Ajuntament de La Pobla de Lillet

Redacció

La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet va acollir les passejades musicals als Jardins Artigas amb l’actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreiras. Hi va haver una zona de passejada; i una barra amb servei de begudes.

