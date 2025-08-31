Totes les bicicletes de l'avi a Berga
En motiu del desè aniversari de la Retrotrobada, el Museu Comarcal acull una exposició amb bicicletes antigues, fabricades entre meitat del segle XIX i meitat del XX, amb, també, complements i objectes del ciclisme antic. La mostra obre l’ambient per la trobada clàssica.
Miquel Spa
La febre ciclista al Berguedà no s’atura. Aquest any, en el marc del desè aniversari de la Retrotrobada, una exposició de bicicletes antigues posarà blanc sobre negre sobre l’evolució d’aquest vehicle assenyalat pels enginyers com el més sostenible i alhora eficaç pel desplaçament de les persones. En l’àmbit de l’esport, l’evolució de les bicicletes planteja tot un món de progrés i tècnica fins a arribar a les actuals de carboni amb pesos al voltant dels sis quilos. Un món que queda al descobert amb l’exposició.
El Museu Comarcal de Berga acull del 30 d’agost al 13 de setembre l’exposició ‘Ferros amb rodes. Arqueologia ciclista’, una mostra que commemora els deu anys de la Retrotrobada oferint als aficionats una retrospectiva sobre la bicicleta i els seus components. La proposta vol apropar al públic la història i els canvis d’aquest giny sobre rodes a través també d’objectes, imatges i testimonis vinculats al món del ciclisme.
La inauguració, celebrada aquest dissabte a les dotze del migdia, ha comptat amb la presència del comissari de l’exposició, Ismael García. L’horari de visites serà de dilluns a diumenge de deu del matí a dues del migdia i les tardes de divendres, dissabte i diumenge de cinc a vuit.
La mostra la formen quinze bicicletes de diverses marques, algunes de les quals ja estan desaparegudes, fabricades entre mitjà segle XIX i mitjà segle XX. Les bicis formen part de la col·lecció personal del mateix Ismael García, el qual es considera un «arqueòleg ciclista», tal com ha explicat l’organitzador de la Retrotrobada, Marc Sànchez. García es dedica a recuperar bicicletes antigues, o clàssiques, i restaurar-les fins al punt que totes estan preparades per rodar. Algunes de molt rovellades les deixa tal qual per tal de deixar-li aquest encant antic. Alhora, la mostra també s’hi exposen antics components de l’activitat ciclista. Sànchez ha explicat que «aquest any fem el desè aniversari i volíem afegir algun element diferent, i la mostra de bicicletes ofereix una visió molt curiosa tant de les mateixes bicis com del material que utilitzaven». Algunes de les que s’exposen havien estat de corredors professionals.
L’exposició és organitzada pel Museu Comarcal de Berga amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
La Retrotrobada és un esdeveniment esportiu i social anual de ciclisme clàssic que se celebra amb l’objectiu de recuperar l’esperit i l’estètica del ciclisme de dècades passades. Per participar-hi cal anar vestit i circular amb bicicletes antigues, de ferro, amb canvi al quadre i components originals, i sovint també amb indumentària d’època, com mallots de llana i cascs tradicionals. La marxa no és competitiva i es presenta com una trobada per gaudir i socialitzar. El recorregut transcorre entre 40 i 50 km pels paisatges del Berguedà, combinant carreteres i trams de terra compacta, amb desnivells suaus pensats per a participants de nivells diversos. Durant la ruta, es preveuen controls i avituallaments amb productes típics de la zona que promouen la gastronomia local. n
