Berga iniciarà aquest dimarts obres de pavimentació a vuit carrers
L’Ajuntament inverteix 150.000 euros en treballs d’asfaltatge. Els treballs es faran del 2 al 5 de setembre i comportaran afectacions de trànsit i la prohibició d’estacionament
L’Ajuntament de Berga invertirà 150.000 euros en treballs d’asfaltatge per eliminar sots i irregularitats en el paviment de 8 carrers de la ciutat. Les obres començaran aquest dimarts, 2 de setembre, i s'allargaran fins al divendres dia 5. Els treballs d'asfaltatge comportaran afectacions de trànsit i la prohibició d’estacionament.
Arranjament i millora de diversos trams
L’actuació implicarà treballs de fresat, sanejament, pavimentació i reposició de marques viàries. Les zones d’actuació comptaran amb la senyalització corresponent per tal d’informar el veïnat sobre les afectacions de trànsit i la prohibició d’estacionament a causa de les actuacions esmentades. No es preveuen afectacions en el servei de recollida de residus durant l’execució dels treballs. La planificació de les tasques de pavimentació és la següent:
-Trams de la carretera de Solsona, al nucli de la Valldan i a l’accés al polígon de la Valldan: del 3 al 5 de setembre.
-Camí de la drecera de l’hospital, entre els carrers Quim Serra i la carretera de Ribes, que enllaça l’ambulatori i el pàrquing de l’hospital: 2 i 4 de setembre.
-Trams del carrer de Pere III, especialment entre el passeig de la Pau i el carrer Barcelona: del 2 al 4 de setembre.
-Rasa dels Molins, carrer de pujada entre el Pere III i la Gran Via: 2 i 4 de setembre.
-Carrer d’Isaac Albéniz i tram inferior del carrer Mestre Ribera: 3 i 4 de setembre.
-Carrer de la Sardana, entre els carrers Espunyola i comte Oliba: 4 i 5 de setembre.
-Carrer Tossalet de les Forques, entre els carrers Guillem de Berguedà i Nicolau: 4 i 5 de setembre.
-Carrer Cervantes, entre la travessia de Coforb i el passeig de les Estaselles: 5 de setembre.
A més, es faran actuacions puntuals als carrers Lluís Rosal i Pío Baroja, les quals es planificaran durant el mes d’octubre.
Import de les actuacions
El conjunt d’actuacions previstes tenen un import de 149.941 euros (IVA inclòs) i un àmbit d’actuació de més de 8.400 m2. Les obres les executarà l'empresa berguedana Pasquina, adjudicatària de la licitació que va dur a terme l’Associació Catalana de Municipis (ACM), ja que l’Ajuntament de Berga és membre adherit al sistema d’adquisició centralitzada.
Condició del PSC per aprovar el pressupost
L'asfaltatge de carrers a Berga és un dels punts que el PSC (a l'oposició a l'Ajuntament) va posar com a condició "indispensable" per aprovar els pressupostos d'enguany. Va ser una de les actuacions que els socialistes van pactar amb el govern de la CUP i ERC. Els tres regidors del PSC aplaudeixen que es porti a terme aquesta campanya de pavimentació, ja que "ho hem defensat amb convicció i ara es farà realitat en benefici de la gent de Berga". Tot i la satisfacció, remarquen que "ens hauria agradat poder dotar la partida amb més recursos econòmics perquè realment és una necessitat, però finalment és el que es va poder pactar".
