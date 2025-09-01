Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La piscina de Gironella tanca la temporada amb més de 130.000 euros recaptats

Aquest estiu, l'equipament municipal ha venut més de 12.500 entrades de dia i 1.617 abonaments

Piscina de Gironella

Piscina de Gironella / Ajuntament de Gironella

Redacció

Gironella

La piscina municipal de Gironella tanca la temporada d’estiu amb dades positives pel que fa a nombre de banyistes. Des del mes de juny fins a finals d'agost, les piscines de Gironella han registrat un total de 12.538 entrades de dia i 1.617 abonaments. La suma de tot plegat, genera una recaptació de més de 130.000 euros, una xifra superior a la de l'estiu passat.

Durant la temporada d’estiu, a la piscina de Gironella s’han portat a terme diferents activitats obertes a tots els públics com cursets de natació, sessions d’aigua gym i com a novetat d’enguany, ioga a la fresca. Amb una participació activa, les tres activitats s’han consolidat i ja formen part dels estius a la piscina de Gironella.

L'alcalde de Gironella, David Font, ha fet una valoració molt positiva de l'ús "cívic i responsable" que han fet de les piscines els gironellencs i els forans, coincidint amb l'estrena d'espai de tumbones i d'activitats paral·leles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  2. Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
  3. Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
  4. Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
  5. Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
  6. Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
  7. Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
  8. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits

"Agárralo como puedas" no passa mai de moda

"Agárralo como puedas" no passa mai de moda

L'avió que va utilitzar Von der Leyen per viatjar diumenge a Bulgària va patir interferències russes al sistema de GPS

L'avió que va utilitzar Von der Leyen per viatjar diumenge a Bulgària va patir interferències russes al sistema de GPS

La piscina de Gironella tanca la temporada amb més de 130.000 euros recaptats

La piscina de Gironella tanca la temporada amb més de 130.000 euros recaptats

Sánchez planteja una Agència Estatal d’Emergències que coordini amb les comunitats el combat davant d’incendis i danes

Sánchez planteja una Agència Estatal d’Emergències que coordini amb les comunitats el combat davant d’incendis i danes

Avís del tècnic d'emergències Miguel Assal: aquest és el color de banyador que mai no hauries de comprar

Avís del tècnic d'emergències Miguel Assal: aquest és el color de banyador que mai no hauries de comprar

Toni Sala: "La literatura també és una reflexió sobre tot allò que no funciona"

Toni Sala: "La literatura també és una reflexió sobre tot allò que no funciona"

La CUP d'Artés lamenta que el govern d'ERC hagi aprovat l'ordenança de civisme "d'esquena al poble"

La CUP d'Artés lamenta que el govern d'ERC hagi aprovat l'ordenança de civisme "d'esquena al poble"

FESTA MAJOR DE MANRESA 2025: Bona estrena de la Cia. Paranys al Conservatori

FESTA MAJOR DE MANRESA 2025: Bona estrena de la Cia. Paranys al Conservatori
Tracking Pixel Contents