La piscina de Gironella tanca la temporada amb més de 130.000 euros recaptats
Aquest estiu, l'equipament municipal ha venut més de 12.500 entrades de dia i 1.617 abonaments
Redacció
La piscina municipal de Gironella tanca la temporada d’estiu amb dades positives pel que fa a nombre de banyistes. Des del mes de juny fins a finals d'agost, les piscines de Gironella han registrat un total de 12.538 entrades de dia i 1.617 abonaments. La suma de tot plegat, genera una recaptació de més de 130.000 euros, una xifra superior a la de l'estiu passat.
Durant la temporada d’estiu, a la piscina de Gironella s’han portat a terme diferents activitats obertes a tots els públics com cursets de natació, sessions d’aigua gym i com a novetat d’enguany, ioga a la fresca. Amb una participació activa, les tres activitats s’han consolidat i ja formen part dels estius a la piscina de Gironella.
L'alcalde de Gironella, David Font, ha fet una valoració molt positiva de l'ús "cívic i responsable" que han fet de les piscines els gironellencs i els forans, coincidint amb l'estrena d'espai de tumbones i d'activitats paral·leles.
