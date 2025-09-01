La Portal Attack esgota les 140 places i confirma l’èxit d’un format únic
La cursa de bicicletes clàssiques de dissabte al vespre serà la prova estrella d’un cap de setmana esportiu, cultural i gastronòmic al barri vell de Berga
Berga celebra aquest pròxim cap de setmana una nova edició de la Portal Attack, l’esdeveniment que combina ciclisme clàssic, cultura i gastronomia. Enguany, les 140 places disponibles per participar en la prova estrella es van exhaurir molt ràpidament, «fet que mostra l’interès creixent per una cursa de bicis retro que ja és referent al país», ha dit Oriol Rego, de l’organització.
La Portal Attack és una cursa molt particular: es disputa amb bicicletes anteriors a 1987, amb característiques tècniques que la fan especialment exigent (canvi de marxes per lleves al quadre, cablejat extern i pedals no automàtics). És un recorregut nocturn i interurbà d’1,7 quilòmetres amb fort desnivell i obstacles. La prova inclou rondes eliminatòries, també els anomenats mataderos (rondes de repesca) i un ambient carregat d’adrenalina i animació als carrers del barri vell de Berga. Els 140 ciclistes inscrits competiran dissabte, 6 de setembre, a les 7 de la tarda, amb sortida des de la plaça de Viladomat. Entre ells hi haurà noms destacats com Alba Cardona i Cristofer Bosque, guanyadors de l’edició 2024, que ja acumulen dues victòries i surten com a favorits a batre.
Més espais gastronòmics
A banda del gran nombre de participants, la cursa també comptarà amb uns 300 voluntaris, zones d’animació i punts gastronòmics repartits pel barri vell. Es reforçaran els que hi havia l’any passat i, com a novetat, s’habilitarà un nou espai a la plaça de la Pietat, amb oferta de menjar de proximitat i una pantalla gegant per seguir les curses. La prova també es podrà seguir a través d’una aplicació web que enguany incorpora una votació popular perquè el públic pugui repescar un participant eliminat, el qual també disputarà la final.
D’altra banda, l’organització aposta per la inclusió i la diversitat dins del ciclisme i la Portal Attack comptarà amb una ronda especial adaptada amb la col·laboració de la Fundació La Llar. Paral·lelament, hi haurà una demostració de Biketrial a la plaça de Sant Pere.
Quatre proves esportives
A banda de la Portal Attack, es realitzaran tres proves més, amb inscripcions obertes fins al 3 de setembre a través d'aquest enllaç. La Portal Attack Xics va dirigida a infants de 6 a 16 anys, amb una ruta circular per carrers del barri vell. També hi haurà dues propostes alternatives pels infants més petits. D’una banda, els infants de 0 a 4 anys podran participar en el circuit de pushbikes, mentre que els infants de 5 anys tindran dues opcions: el circuit de pushbikes o pedalar un tram del circuit de la Portal Attack Xics fins a la plaça de Sant Pere. La Portal Attack Xics es farà divendres, 5 de setembre, a 2/4 de 5 de la tarda. Sergi Fernández, membre de l’organització, ha explicat que esperen superar el centenar de participants: «La voluntat de l’Escola BTT del Berguedà és ensenyar l’amor per la bicicleta als infants».
Dissabte, 6 de setembre, tindrà lloc la desena edició de la Retrotrobada ciclista, amb sortida des de la plaça de Viladomat a les 9 del matí. Es tracta d’una marxa cicloturista no competitiva que recorre diversos racons de la comarca. La prova acabarà amb un dinar popular a la plaça de Viladomat. Miquel Amado, de l’organització, ha destacat que es tracta d’una edició especial de la prova i esperen una elevada participació: «Esperem arribar als 250 participants per disputar una marxa singular, ja que enlloc més de Catalunya es fa una marxa cicloturista amb bicicleta clàssica».
La Portal Avalanche es va estrenar l’any passat i és una cursa a peu que transcorre pel mateix traçat que la cursa amb bicicleta. Hi haurà dues rondes, una masculina i una femenina.
Implicació d’institucions
L’esdeveniment compta amb el suport d’entitats i institucions que aporten finançament i suport logístic. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament amb la festa ciclista des de la seva primera edició i ha destacat que «és una activitat que dona vida al barri vell; és un impuls pel sector de la restauració; i és aposta més relacionada amb el ciclisme, una activitat que té molt èxit a Berga i al Berguedà».
Pel que fa al Consell del Berguedà, assumirà tasques logístiques i la gestió de residus, habilitant contenidors per fomentar el reciclatge. El conseller comarcal d’Esports, Ramon Caballé, ha assegurat que «la Portal Attack és una prova clau en l’estratègia comarcal per posicionar el Berguedà com a comarca ciclista». I ha afegit que «la recollida de residus fa anys que funciona i demostra que passar-ho bé es pot complementar amb separar bé».
