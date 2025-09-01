Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una xerrada d’Òmnium recorda l’estada de mossèn Ballarín al santuari de Queralt, a Berga

La conferència es fa aquest dilluns a les 8 del vespre a l'església de Sant Joan de la capital del Berguedà

Mossèn Ballarín l'abril del 2015, un any abans de morir

Mossèn Ballarín l'abril del 2015, un any abans de morir / Arxiu ACN/Mar Martí

Redacció

Berga

L’església de Sant Joan de Berga acollirà aquest dilluns la conferència Mn. Ballarín retorna al Santuari, que anirà a càrrec de l’historiador Aleix Calle Padullés. L’acte es farà a les 8 del vespre i està organitzat per Òmnium del Berguedà i la Fundació Queralt.

Mossèn Josep Maria Ballarín va desenvolupar part de la seva tasca a Berga, concretament al santuari de Queralt, i a Gósol. Va estar en contacte amb la vida social i cultural del territori. A Berga va exercir responsabilitats parroquials i va establir vincles amb entitats i col·lectius locals, mentre que a Gósol va participar en la vida comunitària i va aprofundir en el coneixement de la realitat rural del municipi. Aquestes experiències van quedar reflectides en la seva trajectòria i en la seva obra escrita. La conferència vol repassar aquest recorregut i situar-lo dins del conjunt de la seva activitat pastoral i intel·lectual. Ballarín també va publicar diversos textos on va incorporar elements de la seva experiència al Berguedà, tant a nivell personal com col·lectiu.

Amb aquesta iniciativa, Òmnium i la Fundació Queralt posen en relleu el paper de Ballarín al Berguedà i obren un espai de record i d’anàlisi sobre la seva aportació a la vida religiosa i cultural del territori.

