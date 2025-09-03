El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
Les comarques de muntanya registren bona ocupació a l’estiu, tot i que bars i restaurants cerdans constaten que cada cop es gasta menys
L’oferta diversificada, la qualitat dels serveis i l’atractiu natural del Berguedà i la Cerdanya són actius del turisme en aquestes comarques. Mentre al Berguedà el sector del turisme rural fa una valoració positiva de l’ocupació de juliol i agost, restauradors de la Cerdanya tanquen un estiu «difícil», lluny de fer ple a les terrasses.
Les cases de turisme rural del Berguedà qualifiquen de «positiva» l’ocupació que han tingut aquest mes d’agost, que s’ha situat al 78%, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat (que va rondar el 90%). Tot i aquesta bona dada, el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, explica que s’ha detectat un canvi d’hàbits entre els clients, que cada vegada opten per estades més curtes. Per aquest motiu, algunes de les cases associades han començat a oferir estades de tres o quatre nits, en comptes de l’habitual setmana sencera. Aquesta adaptació respon a una nova tendència que es consolida, especialment entre les famílies, les quals cada vegada fan més les reserves a última hora.
Baños destaca que les tres primeres setmanes d’agost han seguit sent les més fortes en termes d’ocupació. Pel que fa al mes de juliol, l’ocupació va ser més baixa i es va situar al voltant del 55%, una xifra lleugerament superior a la mitjana habitual, que oscil·la entre el 40% i el 50%, però encara lluny dels registres d’agost.
Pel que fa al perfil dels visitants, el turisme rural berguedà rep principalment famílies de l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, aquest any, hi ha hagut un augment de visitants francesos, assenyala Baños: «És un tipus de turista que havíem perdut i ara hem recuperat; s’ha convertit en el segon perfil que més ens visita».
Els visitants valoren especialment l’entorn natural del Berguedà, així com els recursos turístics de la zona. També destaquen els serveis que ofereixen les cases de turisme rural, com ara piscines, barbacoes i, en alguns casos, espais amb spa. L’Associació d’Agroturisme del Berguedà aglutina 75 cases associades, que representa aproximadament la meitat de l’oferta total de turisme rural a la comarca, una modalitat d’allotjament que té molt bona acceptació entre els visitants. Hotels, allotjaments turístics i càmping se sumen a l’oferta.
Menys despesa dels turistes
La Cerdanya és també una comarca turística a l’estiu, on hi ha un auge de les segones residències. Aquest tipus de turisme, segons la presidenta de l’Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, Nati Bover, no ajuda al sector de la restauració: «Es contenen cada vegada més a l’hora de gastar». Tot i que als carrers hi ha hagut moviment tot l’estiu, als bars i restaurants de Puigcerdà i de les altres poblacions de la Cerdanya, «no s’ha arribat al 100% d’ocupació».
El sector veu que els últims estius els costa cada vegada més fer ple a les terrasses, especialment per als sopar. Nati Bover atribueix aquesta davallada a un canvi d’hàbit de consum dels visitants: «Fa 35 anys solíem omplir cada dia d’agost, però ara és molt difícil. Als carrers hi ha ambient, però la gent no s’anima a consumir. Hi ha moltes famílies que venen de vacances a la seva segona residència i cuinen molt a casa, tret que sigui una ocasió especial». Segons Bover, «potser convindria potenciar també algun altre tipus de turisme, que ajudi més al sector de la restauració».
També es queixa del fet que els esdeveniments i festes que atrauen visitants a la comarca es concentren massa al mes d’agost. «Els polítics presumeixen que la Cerdanya és viva, però si no tenim un programa d’actes i fires regular durant l’any, ens costarà mantenir-nos», lament. El sector té ara la mirada posada en la tarda, l’època bolets, que «atrau molta gent».
El turisme de tardor
L’interès pels bolets afavoreix que la tardor sigui també una època forta per al turisme al Berguedà. Les cases de turisme rural ja han començat a rebre reserves per al pont de l’11 de setembre i per als caps de setmana. A més, també hi ha consultes per al desembre, tant per la Puríssima com per les vacances de Nadal.
