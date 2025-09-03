Queixes dels empresaris dels polígons del Berguedà perquè es quedaran sense recollida de la brossa
Els propietaris de les indústries reclamen solucions per als residus no industrials i el Consell Comarcal es compromet a buscar-ne
El Consell Comarcal del Berguedà deixarà de recollir la brossa als polígons industrials de la comarca, arran de l’entrada en vigor del nou contracte de recollida el dia 1 de novembre. La nova licitació, d’acord amb la legislació vigent, exclou la recollida de residus industrials, i el Consell va comunicar a les empreses dels polígons que les donaria de baixa del servei del porta a porta i que ja no se'ls cobraria la taxa. Aquest anunci ha generat preocupació i incertesa entre els empresaris, tant del polígon de la Valldan de Berga com d'altres polígons de la comarca, ja que a banda dels residus industrials (que han de gestionar les mateixes empreses) generen altres residus assimilables als domèstics que fins ara es recollien, tenint en compte que no hi ha contenidors per abocar les deixalles. Com a resposta, el Consell Comarcal s’ha compromès a estudiar mesures per gestionar, de manera alternativa, la recollida dels residus assimilables a domèstics que generen les empreses.
Els empresaris reclamen solucions per evitar que aquesta nova situació es tradueixi en un problema logístic i econòmic per a les indústries de la comarca. Per fer-se sentir, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) s'ha reunit aquesta setmana amb representants del Consell Comarcal, que gestiona el porta a porta. Hi van participar una cinquantena d’empresaris; el president del Consell, Moisès Masanas; el conseller de l’àrea de residus, Jesús Calderer; i un assessor tècnic que va intervenir de manera telemàtica.
Tot i que la normativa deixa clar que els ens locals i comarcals no tenen competències sobre residus industrials —per ser derivats directes del procés de producció—, el canvi suposa un trencament amb la pràctica que moltes empreses havien seguit fins ara, comptant amb la recollida d'escombraries per a una part dels seus residus, "que en molts casos suposava incloure-hi deixalles que no pertocaven, sense fer un bon reciclatge, la qual cosa ens penalitza", ha remarcat a Regió7 Jesús Calderer.
Assessorament per a la gestió de residus
El Consell Comarcal del Berguedà també va exposar als empresaris un nou servei d’acompanyament i assessorament tècnic per ajudar les indústries a adaptar-se als canvis i optimitzar la gestió dels seus residus. Aquest servei oferirà diagnosi personalitzada de cada empresa per identificar millores en la gestió de residus, buscar vies per generar-ne menys i propostes per reduir costos i augmentar la sostenibilitat, en un context on els preus d’abocament cada vegada són més elevats.
Des de l’ACEB s’ha valorat positivament la predisposició del Consell Comarcal per trobar solucions conjuntes. Empreses i administració consideren aquesta col·laboració un punt de partida essencial per convertir un repte normatiu en una oportunitat per millorar l'eficiència i la sostenibilitat de la indústria del Berguedà.
