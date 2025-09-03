El Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya creix un 22% en visites
Els Jardins Artigas i el Museu del Ciment, dos altres reclams del Berguedà
El Museu de les Mines de Cercs, amb 26 anys d’història, és un dels recursos turístics consolidats al Berguedà per a aquells visitants que volen conèixer de prop el patrimoni industrial de la comarca. Segons la directora de l’equipament, Alba Boixader, aquest estiu «ha estat un bon reclam per als turistes», com també el Centre d’Interpretació de Dinousaures de Fumanya, a Fígols, amb un augment de visites del 22%, coincidint amb l'estrena enguany de dos titanosaures a mida real que són un gran atractiu i complementen la visita.
Alba Boixader ha valorat molt positivament l’acceptació que han tingut aquests dos recursos turístics els mesos de juliol i agost, així com les visites que gestionen a la presa de la Baells, les quals «han exhaurit les places disponibles». El perfil de gent que ha passat pel Museu de les Mines i pel Centre d’Interpretació de Dinosaures ha estat principalment públic familiar català (84,5%), però amb un increment del públic estranger. «A part de turistes de països europeus com França, Alemanya, Països Baixos, Bèlgica i Dinamarca, hem tingut visitants d’Aràbia Saudita, Uruguai, Corea del sud,República Txeca i Letònia.
Jardins Artigas i el Museu del Ciment
Els Jardins Artigas, a la Pobla de Lillet, amb petjada de l’arquitecte Antoni Gaudí, és un dels recursos turístics que encapçala cada any el rànquing de visites al Berguedà, una comarca que destaca per la riquesa dels seus recursos naturals, amb indrets emblemàtics com el Pedraforca o el Parc Natural del Cadí-Moixeró, que actuen com a pols d’atracció turístic.
Als Jardins Artigas hi fa parada el trenet turístic batejat com a Tren del Ciment, que uneix la Pobla de Lillet amb el Clot del Moro i que és un altre incentiu per a les famílies que visiten el Berguedà a l’estiu. La parada al Museu del Ciment del Clot del Moro (al terme municipal de Castellar de n’Hug) es consolida com a obligatòria per als viatgers del trenet. Tal com ha comentat la responsable del Museu del Ciment, Anna Garcia, «la tendència és anar equiparant els visitants del museu amb els del trenet, que anys enrere en tenia molts més». El museu, amb un àmplia oferta de visites guiades, ha tingut un 15% més de visitants els mesos de juliol i agost, respecte l’any passat. S’ha passat de 7.804 visitants el 2024 a 8.971 el 2025.
