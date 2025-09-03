Els Mossos paren un conductor en un control de la C-16 i li troben 35 quilos de marihuana al maleter
El noi, de 19 anys, va passar a disposició judicial aquest dimarts i el jutge el va enviar a presó
Redacció
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Berga un jove conductor de 19 anys que portava 35 quilos de cabdells de marihuana al maleter i 300 euros en efectiu. Així ho han informat els Mossos en una publicació a 'X aquest dimecres.
La detenció va tenir lloc en un control policial situat al quilòmetre 96,5 de la C-16, cap a 3/4 d'1 de la matinada. El nou circulava en sentit nord.
Segons detalla el cos, els agents van sospitar en veure com el vehicle va fer una maniobra estranya en veure'ls. En aturar-lo, van descobrir que duia la droga, ja envasada, i amb un valor de prop de 60.000 euros.
Tot seguit el van detenir per un delicte contra la salut pública. Aquest dimarts va passar a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- La tradició de penjar samarretes després del Correfoc, a la corda fluixa
- Els Sirex estimen i es fan estimar a la Festa Major de Manresa