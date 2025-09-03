Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos paren un conductor en un control de la C-16 i li troben 35 quilos de marihuana al maleter

El noi, de 19 anys, va passar a disposició judicial aquest dimarts i el jutge el va enviar a presó

La droga incautada al conductor enxampat a Berga

La droga incautada al conductor enxampat a Berga / Mossos d'Esquadra

Redacció

Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Berga un jove conductor de 19 anys que portava 35 quilos de cabdells de marihuana al maleter i 300 euros en efectiu. Així ho han informat els Mossos en una publicació a 'X aquest dimecres.

La detenció va tenir lloc en un control policial situat al quilòmetre 96,5 de la C-16, cap a 3/4 d'1 de la matinada. El nou circulava en sentit nord.

Segons detalla el cos, els agents van sospitar en veure com el vehicle va fer una maniobra estranya en veure'ls. En aturar-lo, van descobrir que duia la droga, ja envasada, i amb un valor de prop de 60.000 euros.

Tot seguit el van detenir per un delicte contra la salut pública. Aquest dimarts va passar a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents