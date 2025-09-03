El llegat de mossèn Ballarín centra una conferència d’Aleix Calle a Berga
El capellà custodi de Queralt entre 1958 i 1993 va ser recordat dilluns en un acte previ a la Gala
Aleix Calle
L’església de Sant Joan de Berga va acollir dilluns la conferència Mossèn Ballarín retorna al Santuari, a càrrec de l’historiador berguedà Aleix Calle Padullés. L’acte, que va comptar amb una notable assistència de públic de totes les edats, es va celebrar en el marc de la Gala de Queralt 2025 amb la col·laboració d’Òmnium Cultural del Berguedà, de la parròquia de Berga i del Santuari de Queralt. Montserrat Soler, d’Òmnium, va obrir i tancar l’acte.
Aleix Calle, convidat pels capitans de la Gala de Queralt, va pronunciar una xerrada sobre les diferents facetes de Mn. Josep M. Ballarín i Monset, el capellà custodi del Santuari de Queralt entre 1958 i 1993.
De Ballarín capellà va recordar el seu amor filial per la Mare de Déu de Queralt, amb paraules com: «Queralt ha estat, és i serà la meva muntanya de benaurances», així com per la seva vocació d’església renovada, aquella «petita església del rostoll», que ell anomenava. I com a escriptor i teòleg, la prosa de Ballarín quallava en la gent per la seva proximitat, la seva teologia «d’espardenya», amb un compromís ferm amb la identitat de Catalunya.
Aleix Calle va destacar una sentència poc coneguda de Ballarín: «Des de Queralt, Catalunya sembla una vila vella. Les serres fan un tou de teulades que s’entalonen i marquen els carrers ben fets de les valls. Entremig surten Sant Llorenç del Munt i Montseny, dues esglésies romàniques. Al mig Montserrat, la catedral gòtica».
Mossèn Ballarín va retornar al Santuari i a Berga, ahir un cop més. Calle agraeix al públic berguedà el suport i afecte «en el record del capellà més conegut i mediàtic que ha tingut Queralt».
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- La tradició de penjar samarretes després del Correfoc, a la corda fluixa
- Els Sirex estimen i es fan estimar a la Festa Major de Manresa