BeGI trenca el consens de l’estació de bus de Berga per l'elevat cost
El grup independent destapa que costaria més de 8 milions fer l’equipament a la Rasa dels Molins i el vial per facilitar la connexió fins a la C-16. És un dels arguments per desmarcar-se del projecte i defensar de nou el de la Font del Ros
Berga Grup Independent (BeGI), a l'oposició a l'Ajuntament, ha fet públic al ple d'aquest dijous que s'oposa definitivament a la ubicació de la futura estació de busos a la part sud de la Rasa dels Molins. La regidora Judit Vinyes ha exposat que consideren "desorbitat" el cost de més 8 milions d'euros que el departament de Territori ha calculat que valdria la futura estació d'autobusos, incloent-hi el vial per facilitar la connexió amb la C-16, el qual arribaria amb un pont fins al carrer Gósol (al sud de la ciutat). Als 4,4 milions d'euros que ja s'havien anunciat de l'estació, si sumen uns 4 milions d'euros per fer el vial, segons ha destapat Judit Vinyes.
Aposta per la Font del Ros
L’elevat cost del projecte, l’incompliment dels pactes acordats i la manca de conveni amb la Generalitat, segons BeGI, "confirmen que l'estació de busos a la Rasa dels Molins no és viable ni tècnicament ni econòmicament", assegura la portaveu, Judit Vinyes. Aquests factors han portat el grup a trencar el consens unànime entre tots els grups a l'Ajuntament de Berga assolit fa sis mesos. Davant d'aquest nou marc, BeGI defensa que la millor alternativa és la Font del Ros de Berga, que indiquen que es podria fer amb una inversió inferior a 3 milions i amb capacitat d'ampliació.
BeGI recorda que, per responsabilitat, havia cedit fer l'estació a la Rasa dels Molins amb tres condicions clares: la construcció d’un vial de doble sentit, la integració amb la plaça i un estudi de viabilitat econòmica. "Avui cap d’aquests condicionants s’ha complert", afirma Judit Vinyes.
El grup denuncia que la proposta de la Rasa dels Molins no és només "econòmicament inviable", sinó que també presenta limitacions funcionals greus, ja que no contempla possibilitats de creixement futur per a l’estació. A més, subratlla que el compromís anunciat per la Generalitat el març passat –signar un conveni amb l’Ajuntament abans de l’estiu del 2025 per garantir l'acord i iniciar els tràmits– tampoc s’ha materialitzat, fet que, segons BeGI, evidencia "la manca de serietat del govern i de la Generalitat" i "reforça la necessitat de canviar de rumb".
BeGi insta la resta de forces municipals a "reflexionar" i apostar per una solució "més funcional, amb millor mobilitat i accessos". Afegeix que "BeGI ha complert amb la seva part, ara és el govern qui ha d’actuar. No podem esperar més".
Cronologia de BeGI sobre l’estació d’autobusos
Maig 2023 – BeGI proposa recuperar la Font del Ros davant els problemes urbanístics i econòmics de la Rasa dels Molins.
Setembre 2023 – BeGI alerta que la Rasa dels Molins no pot avançar sense modificació urbanística i cal estudiar alternatives.
Gener 2024 – BeGI proposa una solució de consens: estació central a Font del Ros i baixador a la Rasa dels Molins. El govern es mostra disposat a estudiar-ho.
Març 2025 – Generalitat i Ajuntament anuncien que l’estació es farà a la Rasa dels Molins i es compromet a signar un conveni abans de l’estiu de 2025.
Setembre 2025 – El conveni no s’ha signat. BeGI anuncia que l’opció de la Rasa dels Molins queda definitivament tancada i exigeix iniciar les modificacions del POUM per encabir l’estació a Font del Ros.
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones