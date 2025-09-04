Frenada administrativa a l'obertura d'un nou club cannàbic a Berga
L’Ajuntament explica que el procediment ha quedat parat per incompliment dels requisits
La idea d’obrir un nou club de cànnabis a Berga, al carrer Sardana i molt a prop de l’escola bressol Flor de Neu, ha quedat, de moment, aturada. L’alcalde, Ivan Sànchez, ha confirmat que el procés de tramitació dels permisos s’ha paralitzat a causa d’irregularitats administratives. Els impulsors de la iniciativa no van presentar tota la documentació requerida, fet que ha comportat la cancel·lació de l’expedient.
Tot i aquesta aturada, no es pot donar el projecte per descartat. Ivan Sànchez ha reconegut que no hi ha hagut cap contacte directe amb els promotors, de manera que l’Ajuntament no sap si tenen la intenció de reprendre la proposta en el futur, si han desistit o si valoren una nova ubicació. En qualsevol cas, si decideixen continuar amb l’obertura d’un segon club cannàbic a Berga hauran de començar el procediment des de zero.
Malestar veïnal
La notícia de la possible obertura del club va generar preocupació entre els veïns, que van organitzar una recollida de signatures i van penjar pancartes i cartells per mostrar el seu rebuig a la instal·lació d’un club cannàbic en una zona envoltada d’equipaments sensibles com l’escola bressol municipal, un centre de dia i la residència Sant Bernabé. A les pancartes s’hi pot llegir: «No al club de cànnabis».
Manca de marge legal
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Berga ha explorat possibles mesures per limitar la implantació d’aquests locals, posant-se en contacte amb altres municipis com Canet de Mar. Tot i això, no s’ha trobat cap via legal clara per aplicar una moratòria o una normativa específica que en limiti l’obertura. La jurisprudència tampoc no ajuda gaire. Segons recorda Ivan Sànchez, «la llei estatal és molt ambigua: no autoritza aquests clubs, però tampoc no els prohibeix». Aquesta indefinició normativa deixa els ajuntaments amb poques eines per intervenir en aquests casos, fet que complica qualsevol intent de regulació a escala local.
