Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gironella premia l’excel·lència acadèmica amb les primeres Beques Talent

Biel Santmartí i Núria Vilà han rebut un reconeixement pels millors expedients de Batxillerat del municipi

Els estudiants premiats amb les Beques Talent Biel Santmartí i Núria Vilà, al costat de l'alcalde de Gironella i la regidora d'Educació

Els estudiants premiats amb les Beques Talent Biel Santmartí i Núria Vilà, al costat de l'alcalde de Gironella i la regidora d'Educació / Ajuntament de Gironella

Redacció

Gironella

L’Ajuntament de Gironella ha lliurat les primeres Beques Talent, una iniciativa destinada a reconèixer els millors expedients acadèmics de Batxillerat del jovent del municipi. L’acte servir per posar en valor l’esforç, la dedicació i la constància dels estudiants que han completat aquesta etapa educativa.

L’objectiu de les beques és doble: recompensar el rendiment acadèmic excel·lent i, alhora, donar un impuls als i les joves perquè continuïn amb la seva formació postobligatòria. En paraules de la regidora d’Educació i Talent, Lurdes Roset, "volem agrair l’esforç del nostre jovent amb aquestes beques perquè puguin seguir formant-se".

En aquesta primera edició, s’hi han presentat quatre estudiants de l’Institut Pere Fontdevila, aspirants a obtenir algun dels dos guardons que s’atorguen en la categoria de Batxillerat: Millor nota conjunta BAT + PAU i Millor nota de BAT.

El premi a la millor nota conjunta de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ha estat per Biel Santmartí, que ha rebut 1.000 euros per a formalitzar la matrícula universitària i un ordinador Mac. Biel iniciarà el curs que ve els estudis de Medicina.

D’altra banda, el guardó a la millor nota de Batxillerat ha estat per Núria Vilà, que també ha rebut un premi de 1.000 euros per a la matrícula universitària. En el seu cas, començarà els estudis per ser mestra en Educació Infantil i Primària en llengua anglesa.

L’acte es va tancar amb la intervenció de l’alcalde de Gironella, David Font, que va voler felicitar els i les estudiants premiats, però també reconèixer la tasca de tot l’alumnat del municipi: "El que heu aconseguit fins ara és fruit de la constància, de les hores d’esforç, a vegades de renúncia a fer altres coses que també segurament eren importants per a vosaltres, i també de la vostra passió. Vosaltres sou els representants de tot un gruix de joves que heu acabat el batxillerat a Gironella, que tots han dedicat hores d’estudi per tirar endavant la promoció que, bona part d’ells, seguiran i seguireu estudis universitaris o de cicle formatiu", va destacar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
  2. L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
  3. Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
  4. La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
  5. Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  6. José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
  7. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  8. Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones

Envien a presó provisional el tiet dels germans Márquez pel cas d'assassinat d'un home a Oliana

Envien a presó provisional el tiet dels germans Márquez pel cas d'assassinat d'un home a Oliana

El Baxi matricula Diego Ocampo per arrencar divendres la pretemporada

El Baxi matricula Diego Ocampo per arrencar divendres la pretemporada

El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

Gironella premia l’excel·lència acadèmica amb les primeres Beques Talent

Gironella premia l’excel·lència acadèmica amb les primeres Beques Talent

La UBIC Manresa munta una rematada de les rebaixes i una ruta de tapes

La UBIC Manresa munta una rematada de les rebaixes i una ruta de tapes

Frenada administrativa a l'obertura d'un nou club cannàbic a Berga

Frenada administrativa a l'obertura d'un nou club cannàbic a Berga

Els Agents Rurals han interposat 783 denúncies en espais naturals de la regió des de principi d'any

Els Agents Rurals han interposat 783 denúncies en espais naturals de la regió des de principi d'any

Mor Giorgio Armani, el 'rei' de la moda italiana, als 91 anys

Mor Giorgio Armani, el 'rei' de la moda italiana, als 91 anys
Tracking Pixel Contents