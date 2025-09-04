Gironella premia l’excel·lència acadèmica amb les primeres Beques Talent
Biel Santmartí i Núria Vilà han rebut un reconeixement pels millors expedients de Batxillerat del municipi
Redacció
L’Ajuntament de Gironella ha lliurat les primeres Beques Talent, una iniciativa destinada a reconèixer els millors expedients acadèmics de Batxillerat del jovent del municipi. L’acte servir per posar en valor l’esforç, la dedicació i la constància dels estudiants que han completat aquesta etapa educativa.
L’objectiu de les beques és doble: recompensar el rendiment acadèmic excel·lent i, alhora, donar un impuls als i les joves perquè continuïn amb la seva formació postobligatòria. En paraules de la regidora d’Educació i Talent, Lurdes Roset, "volem agrair l’esforç del nostre jovent amb aquestes beques perquè puguin seguir formant-se".
En aquesta primera edició, s’hi han presentat quatre estudiants de l’Institut Pere Fontdevila, aspirants a obtenir algun dels dos guardons que s’atorguen en la categoria de Batxillerat: Millor nota conjunta BAT + PAU i Millor nota de BAT.
El premi a la millor nota conjunta de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ha estat per Biel Santmartí, que ha rebut 1.000 euros per a formalitzar la matrícula universitària i un ordinador Mac. Biel iniciarà el curs que ve els estudis de Medicina.
D’altra banda, el guardó a la millor nota de Batxillerat ha estat per Núria Vilà, que també ha rebut un premi de 1.000 euros per a la matrícula universitària. En el seu cas, començarà els estudis per ser mestra en Educació Infantil i Primària en llengua anglesa.
L’acte es va tancar amb la intervenció de l’alcalde de Gironella, David Font, que va voler felicitar els i les estudiants premiats, però també reconèixer la tasca de tot l’alumnat del municipi: "El que heu aconseguit fins ara és fruit de la constància, de les hores d’esforç, a vegades de renúncia a fer altres coses que també segurament eren importants per a vosaltres, i també de la vostra passió. Vosaltres sou els representants de tot un gruix de joves que heu acabat el batxillerat a Gironella, que tots han dedicat hores d’estudi per tirar endavant la promoció que, bona part d’ells, seguiran i seguireu estudis universitaris o de cicle formatiu", va destacar.
