Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festival

The Sparkles actua al monestir de Santa Maria de Lillet

The Sparkles actua al monestir de Santa Maria de Lillet

The Sparkles actua al monestir de Santa Maria de Lillet / Arxiu particular

Redacció

La Pobla de Lillet

En el marc del Festival Art d’Ara, al monestir de Santa Maria de Lillet, a la Pobla de Lillet, va actuar el grup The Sparkles. Una banda, influenciada per les «girls groups» de finals dels 50 i principis dels 60, amb tres veus femenines i quatre músics.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
  2. Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
  3. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  4. Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
  5. Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
  6. El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
  7. La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
  8. Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc

L’Advocat General del TJUE avala l’aixecament de la immunitat europarlamentària a Puigdemont el 2021

L’Advocat General del TJUE avala l’aixecament de la immunitat europarlamentària a Puigdemont el 2021

El Casal Comarcal de la Gent Gran de la Cerdanya amplia el catàleg d’activitats per a aquesta tardor

El Casal Comarcal de la Gent Gran de la Cerdanya amplia el catàleg d’activitats per a aquesta tardor

Un problema tècnic a l’avió de Sánchez l’obliga a fer mitja volta quan es dirigia a París

Un problema tècnic a l’avió de Sánchez l’obliga a fer mitja volta quan es dirigia a París

La Fundació Bofill alerta que el curs escolar comença "sense abordar els reptes estructurals necessaris"

La Fundació Bofill alerta que el curs escolar comença "sense abordar els reptes estructurals necessaris"

Pas alternatiu a la B-224, entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa, per un accident

Pas alternatiu a la B-224, entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa, per un accident

Guerra de para-sols: "Estic fart d'asseure'm a tercera fila i que hi hagi para-sols buits a la primera línia"

Guerra de para-sols: "Estic fart d'asseure'm a tercera fila i que hi hagi para-sols buits a la primera línia"

Dos espanyols ferits entre les víctimes del descarrilament de l'emblemàtic funicular de la Glòria de Lisboa

Dos espanyols ferits entre les víctimes del descarrilament de l'emblemàtic funicular de la Glòria de Lisboa

Jaume Giró deixa l'acta de diputat i l'executiva de Junts per discrepàncies amb les "orientacions actuals"

Jaume Giró deixa l'acta de diputat i l'executiva de Junts per discrepàncies amb les "orientacions actuals"
Tracking Pixel Contents