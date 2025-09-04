Festival
The Sparkles actua al monestir de Santa Maria de Lillet
Redacció
La Pobla de Lillet
En el marc del Festival Art d’Ara, al monestir de Santa Maria de Lillet, a la Pobla de Lillet, va actuar el grup The Sparkles. Una banda, influenciada per les «girls groups» de finals dels 50 i principis dels 60, amb tres veus femenines i quatre músics.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc