Aleix Serra, regidor d'Urbanisme de Berga: «Seguim avançant amb el projecte de l’estació de busos a la Rasa del Molins»
L'equip de govern defensa l’equipament i el vial d’accés després que BeGI se’n desentengui
El govern de Berga continua compromès amb el projecte de construcció de l’estació de busos a la Rasa dels Molins, malgrat el gir inesperat del grup BeGI, que s’ha desmarcat de la proposta amb l’argument principal de l’elevat cost: més de 8 milions d’euros (4,4 l’estació i uns 4 el vial d’accés).
El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra (CUP), admet que és un projecte «d’envergadura», però defensa la necessitat de tirar-lo endavant, tant per la funcionalitat com per la ubicació, que considera «la més apropiada». Serra diu que el projecte «segueix avançant» conjuntament amb la Generalitat i que s’està treballant per ajustar el cost i les característiques del vial (de la Rasa fins a la zona dels 40 Pilans) per fer-lo més viable econòmicament. En destaca el potencial: «Per la connexió amb la futura estació i per millorar la mobilitat de la ciutat».
D'altra banda, el regidor Serra reconeix que s'ha endarrerit la signatura del conveni per garantir l'acord i iniciar els tràmits (que és un altre dels retrets de BeGI) però argumenta que "cal acabar de definir-lo amb claredat entre les tres parts implicades: Ajuntament, Generalitat i propietaris dels terrenys".
Aleix Serra assegura que el govern (CUP i ERC) no canvia de rumb malgrat la ruptura del consens per part de BeGI i que remaran de bracet amb Junts i PSC, a l’oposició.
