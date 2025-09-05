Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atraquen un establiment de joc a Berga i s'enduen els diners de la recaptació

La policia deté l'autor, que va intimidar la treballadora amb el que semblava una possible arma de foc

Dos agents dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor d'un atracament que va patir un establiment de joc a Berga el passat dimecres 27 d'agost. L'autor va intimidar la treballadora amb el que semblava una possible arma de foc i va sostreure els diners de la recaptació. La policia també l'acusa d'estar al darrere de dinou robatoris a l'interior de vehicle.

Pels volts de la una de la matinada del 27 d'agost, els Mossos van rebre l'avís d'un robatori amb intimidació en un establiment de Berga. Ràpidament, van anar fins al lloc dels fets i gràcies a les càmeres de videovigilància, la informació facilitada per testimonis i les gestions realitzades per la Unitat d'Investigació de Berga, van poder identificar i detenir a l'autor al mateix dia dels fets. Tot i l'escorcoll, la policia no va trobar l'arma de foc descrita per la treballadora.

Posteriorment, els mossos van localitzar objectes sostrets entre les seves pertinences, com ara una motxilla i les claus d'un vehicle que el relacionaven amb 19 robatoris a interior de vehicle, 17 d'ells a Berga i 2 a Avià.

Gràcies a la troballa, la Unitat d'Investigació de Berga va poder concloure la investigació dels robatoris en la qual havien començat a treballar des del primer fet. Els robators es van cometre entre el 27 de juliol i 25 d'agost.

El detingut va passar el 28 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.

