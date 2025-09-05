OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: Asfaltatge contundent a la sala de plens
A la sessió ordinària de dijous, BeGI va anunciar que trenca el pacte de consens per fer l'estació de busos a la Rasa dels Molins i que torna a apostar per la Font del Ros
Xavier Gual
Mentre la capital del Bages mostra potes enlaire el carrer Guimerà, la Berga postvacances vol competir-hi a la represa amb les obres a la Font del Ros i una potent fortor de quitrà per la pavimentació de carrers com el de Cervantes, de la Sardana o el de Quim Serra, el camí cap a l’hospital. Mentre els necessaris fums negres de l’asfalt es van escampant per racons, dijous van reaparèixer de nou a la sala noble de plens de l'Ajuntament de Berga els regidors, que quasi no ho feien des dels fastos patumaires.
En un breu espai de temps hàbil, perquè dilluns és festa local religiosa (la Gala de Queralt) i dijous és la Diada Nacional amb un pont adherit, es va celebrar una sessió formal i s’anunciava amb la mateixa banda sonora de sempre: "la marxa dels RECS" per encarar una llarga llista de punts que apunten (apuntaven) a la tediosa palla verbal.
Amb la cantarella de "vots a favor?, vots en contra?, abstencions?" del batlle a cada punt, desgranava de manera favorable els dinou punts abans dels precs i les preguntes. Tot i liderar un govern en minoria, "l’ivanisme" va aconseguint resoldre sempre tot el que presenta: les oposicions voten a favor, en contra en alguna ocasió o abstenint-se de forma combinada per tal que no es perdi cap votació. Fins aquí el ple és com anar al cine i abans d’arribar al clímax de la pel·lícula et toca veure un cop i un altre el mateix curtmetratge insuls.
Tot i la predicibilitat argumental, sempre es crea alguna situació que fa alçar les celles als cronistes. El regidor d’Hisenda, Moisès Masanas (ERC), etzibava tot d'una a la nèmesi de molts, la regidora de BeGI Judit Vinyes: "Vostè no sap el que vota". Recordo que al consistori de Berga quan parlen de diners i pressupostos es diuen de "vostè", i de "tu" per a les altres qüestions.
La diatriba de la cap de BeGI cap a la regidora de fires, Ermínia Altarriba (ERC), generava un moment tens d’aspre debat: "Jo no jugo amb res" i servia d’entremès per arribar a la part de control, on Ramon Caballé de Junts afirmava en un punt sobre el tema funerari: "A veure si ens caldrà treure els morts de la porta de l’ajuntament". I d’aquí a l’alcalde parlant d’un "prendre’ns per idiotes" a resposta de Ferran Aymerich de Junts, el qual es va quedar parlant i sense micròfon.
I els habituals d’aquesta secció no em creuran. Al final de la sessió la fiscalitzadora major del ple, Judit Vinyes, va treure el tema: l’estació de busos. Passarà als annals del periodisme local com el "no-projecte" més tractat de la història berguedana. Va trencar la unanimitat aconseguida en reunions secretes per fer-la a la Rasa del Molins i Aleix Serra (CUP) la va acusar de "barrejar veritats, mentides i invencions". BeGI torna a defensar el projecte a la zona de l'aparcament de la Font del Ros.
Mentre els regidors berguedans discorrien sobre matèries seves vaig recordar la pregunta de Vargas Llosa jovencell a Borges: "Què és per vostè la política?" El savi bonaerenc li va respondre: "és una de les formes del tedi". I ho deia sense haver estat mai ni a Berga ni a Manresa.
MVPi LVP del mes
L'MVP (regidor més destacat) queda desert. L’LVP és un ex aequo per a l’alcalde Ivan Sànchez (CUP) i per al regidor opositor Ferran Aymerich (Junts) pel seu to irat mutu. Sortosament, a l’hora de les preguntes finals s’havien aconseguit calmar.
