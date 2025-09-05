Dos ferits en un xoc frontal a Puig-reig
Dues dotacions de Bombers han rescatat una persona que estava atrapada
Dues persones han resultat ferides en un accident frontal entre dos vehicles a la carretera C-1411z, que creua Puig-reig. La via està tallada. L'avís s'ha rebut al voltant de les 16:45h d'aquest divendres i fins a dues dotacions dels Bombers s'hi han desplaçat per rescatar a una persona que havia quedat atrapada en un dels cotxes. Les dues persones ferides han estat ateses i traslladades pel SEM.
