Júlia Novellas, d'Avià, rep la beca Joves Talents d’Agbar
L’ajut li permetrà cursar el grau de Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya
Redacció
L’estudiant avianesa Júlia Novellas ha estat una de les tres joves catalanes reconegudes en la segona edició del programa Beques Joves Talents, impulsat per Agbar. Aquest ajut li permetrà iniciar els estudis de Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya.
El programa, creat per Agbar l’any passat, té com a objectiu garantir que cap jove amb talent i bon rendiment acadèmic vegi limitat el seu futur universitari per motius econòmics. Les beques cobreixen el 100% de la matrícula que no hagi estat assumida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com fins a 1.500 euros anuals per curs per sufragar despeses vinculades als estudis universitaris.
Com a novetat d’aquesta edició, la Fundació Impulsa s’incorpora al programa amb l’objectiu d’oferir un acompanyament personalitzat als estudiants becats i garantir-ne el millor aprofitament de l’experiència universitària.
L’acte de lliurament de les beques es va celebrar a Barcelona amb la participació de representants d’Agbar i de la Fundació Impulsa, així com dels tres estudiants guardonats. A més de Júlia Novellas, també van rebre la beca joves de la Garriga i de Centelles.
