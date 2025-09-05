Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Pobla de Lillet celebra la 24a trobada d’acordionistes

La Pobla de Lillet celebra la 24a trobada d’acordionistes / Arxiu particular

Redacció

La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet va acollir la 24a trobada d’acordionistes al pavelló municipal. Músics i públic van gaudir d’una jornada «plena de música, alegria i bon ambient», segons va explicar l’organització.

