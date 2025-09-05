Música
La Pobla de Lillet celebra la 24a trobada d’acordionistes
Redacció
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet va acollir la 24a trobada d’acordionistes al pavelló municipal. Músics i públic van gaudir d’una jornada «plena de música, alegria i bon ambient», segons va explicar l’organització.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones