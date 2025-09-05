Queralt i Valldaura s’uneixen a Olvan en una trobada per la pau
La trobada, celebrada a l’escola terapèutica d’Olvan, ha inclòs reflexions sobre la pau, un espectacle dels alumnes i l’enlairament de globus i una oreneta grossa amb missatges
Redacció
L'escola terapèutica de Valldaura, a Olvan, ha acollit aquest divendres una trobada entre les imatges de la Mare de Déu de Queralt i la de Valldaura, una tradició que mantenen viva els capitans de Queralt dins en el marc dels actes previs a la Gala, que se celebrarà dilluns al santuari. La jornada, que ha combinat espiritualitat, reflexió i expressió artística, l'ha encetat Jordi Royo, director clínic d'Amalgama7. Ha abordat les perspectives d'una nova pau al món i de com l'actitud i l'esforç de cadascú, especialment d'aquells sectors més vulnerables, pot esdevenir un factor de superació personal.
Després, Aleix Calle ha llegit un comunicat en nom de la María José Castillo, fundadora del consultori odontològic Virgen de Queralt a Venezuela, un discurs d'agermanament entre Queralt i Venezuela. Seguidament, els capitans de Queralt han parlat de com el Santuari de Queralt pot ser un lloc de retrobada i refugi per a un mateix. A continuació, els alumnes de l'escola terapèutica han teatralitzat un espectacle, tot fent èmfasi en la recerca de la pau, des d'un mateix, demostrant una gran sensibilitat per les imatges de Queralt i Valldaura. A més, ha intervingut Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, una entitat de llarga trajectòria en l’àmbit dels Drets Humans, s'ha fet el lliurament de dibuixos del pintor berguedà Josep M. Hontangas, s'ha enlairat una oreneta gran de paper plena de missatges de pau i s'han deixat anar nombrosos globus més, molts de vermells en forma de cor. L'acte també ha comptat amb la presència de diferents agents empresarials i polítics de la comarca, així com de la família Valldaura.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats