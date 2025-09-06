Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
La capital del Berguedà esdevé epicentre del ciclisme clàssic en una jornada on l’esport, el patrimoni, la cultura popular, la música i gastronomia es fusionen per crear una festa multitudinària que fomenta l’activitat econòmica local i impulsa la ciutat i la comarca com a territori ciclista
Berga ha viscut aquest dissabte una d’aquelles cites que surten del calendari per quedar-se a la memòria. La Retrotrobada i la Portal Attack han tornat a tenyir els carrers de bicicletes antigues, d’indumentària vintage i, sobretot, d’un ambient festiu que va més enllà del món de les dues rodes. «Si la vius un any, difícilment no repeteixes. És una bonica bogeria», destacava l’alcalde Ivan Sànchez, un dels participants habituals a les dues proves. Remarcava la potència de la cita pel que fa a la repercussió econòmica: «Va més enllà de l’esport. La Portal Attack omple carrers, bars, restaurants. I els allotjaments de Berga i de bona part de la comarca estan plens el cap de setmana».
Tot i que l’esperit ciclista és l’essència de l’esdeveniment, l’ambient que envolta la prova dona una altra dimensió a la cita. Els espais gastronòmics al carrer -aquest any reforçats notablement i amb l’estrena de l’espai de foodtrucks a la plaça de la Pietat- els punts d’animació al llarg del recorregut, la música en directe i l’entrega del públic han constatat que la Portal Attack ja és un segell d’identitat de Berga.
Territori ciclista
L’esdeveniment respon també a una estratègia compartida «per posicionar el Berguedà com a territori ciclista», remarcaven aquest dissabte tant Ivan Sànchez, alcalde de Berga, com David Font, en nom del Consell Comarcal del Berguedà: «Tenim bons ports de muntanya, bones rutes de carretera, de BTT i de gravel. I la Portal Attack és una festa per als amants del ciclisme, que pedalen amb bicicletes clàssiques, però que en altres moments ho poden fer amb bicis convencionals».
Recorregut pel barri vell i guanyadors
L’objectiu de la Portal Attack no és guanyar, sinó passar-s’ho bé. És la premissa que compartien molts dels 140 participants que han disputat les rondes eliminatòries amb bicicletes clàssiques pels carrers del barri vell de Berga. El recorregut, curt, però intens, passava entre escales, llambordes, girs tancats i trams tècnics on els ciclistes havien de carregar la bici a l’esquena.
Després de les 18 rondes eliminatòries (16 de masculines i 2 de femenines), els ciclistes classificats han lluitat per la victòria. Han guanyat Cristopher Bosque i Alba Cardona. Hi havia participants de Berga, del Berguedà i de fora de la comarca. Ho feien envoltats d’una multitud de gent que animava engrescada i d’elements com la música i el foc, que fan que la Portal Attack es visqui com una festa i una de les més potents després de la Patum.
El repte de la Portal Attack és arribar fins al portal de Santa Magdalena, amb sortida des de la plaça Viladomat i amb un recorregut d’1,7 quilòmetres i uns 50 metres de desnivell positiu. A part de la distància i el desnivell, la duresa de la prova recau en les característiques de les bicicletes, que han de ser anteriors a l’any 1987, amb canvi de marxes per lleves al quadre, cablejat extern i pedals no automàtics. No només guanya el més fort sinó el que té una mecànica més ben preparada i el que juga una bona estratègia per pedalar per carrers amb llambordes, per trams on es pot agafar més velocitat, per carrerons més costeruts o per escales on els participants havien de baixar de la bici.
«L’adrenalina és brutal»
Es tracta d’un circuit exigent que han fet majoritàriament homes però també disset dones. És el cas de Mireia Altimiras, de Puig-reig, i Anna Bofarull, de Berga, que encadena diverses edicions participant en la Portal Attack i també pedalant a la Retrotrobada, que s'ha fet aquest dissabte al matí amb èxit. «La Portal Attack és 100% recomanable, com també la Retrotrobada», destacaven Bofarull i Altimiras. S’ha convertit en una cita esportiva que fa vibrar la ciutat: «Quan disputes la prova pateixes, però en gaudeixes molt. Hi ha trams durs, però la gent t’anima, t’ajuda a pujar rampes, i això et dona una adrenalina brutal. L’ambient és espectacular», apuntaven.
Les històries personals també afegeixen caràcter a la prova: bicicletes dels pares, regalades o prestades, però totes amb ànima pròpia. «La meva me la va regalar la meva parella, era d’un home que les col·leccionava. És retro de veritat, sense modificacions», comentava Anna Bofarull. I per als que no en disposen, «hi ha gent del Berguedà que en té i no costa trobar-ne alguna per participar a la Retrotrobada o a la Portal Attack», afegia Mireia Altimirias.
Suport plural
La Retrotrobada i la Portal Attack compten amb la implicació i el suport d’entitats i institucions que aporten finançament i suport logístic en l’organització dels actes, com també nombrosos voluntaris que fan possible el desenvolupament de les proves. També hi donen suport Generalitat i Diputació. La Portal Attack ha comptat amb la presència del berguedà Abel Garcia, secretari general d’Esports de la Generalitat, que ha destacat que encaixa amb els esdeveniments de gran impacte i «amb la nova filosofia de l’esport 360 del departament d’Esports, que és tot allò que passa més enllà del terreny de joc». A la Portal Attack, segons Abel Garcia, «hi ha moltes coses fora de la prova, començant pels dies previs per preparar la bicicleta retro, que en molts casos potser feia temps que no corria. Per tant, és patrimoni, és cultura, és impacte econòmic, és festa i és esport».
Jesús Naharro, diputat adjunt de l’Àrea d’Esports i Activitat Física ha ressaltat «l’arrelament» de la Portal Attack després de set edicions. «Des de la Diputació de Barcelona sempre hem considerat l’àrea d’Esports com una estratègia clau per impulsar activitats que arribin al conjunt de la ciutadania, perquè l’esport és també millora de la qualitat de vida i de la salut. Aquesta cursa n’és un bon exemple, perquè combina elements clàssics amb la pràctica esportiva en un entorn popular i participatiu».
