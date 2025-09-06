Entrevista | ISMAEL GARCIA Participant a la Retrotrobada
«He fet els 50 km pedalant sobre una bici del 1908»
Ha participat a la jornada matinal, prèvia a la Portal attack, una ruta que ha comptat amb 225 ciclistes
225 ciclistes han pedalat aquest dissabte al matí pel Berguedà en la desena edició de la Retrotrobada. Un d'ells, Ismael Garcia, de 30 anys, ha vingut de les Franqueses del Vallès per participa-hi. És el primer any?
No, és el quart o el cinquè any que hi participo. Vaig aprofitar que venia a la Retrotrobada ciclista per donar a conèixer el projecte Ferros amb rodes, arqueologia ciclista.
Es tracta de recuperació bicicletes centenàries, oi?
Sí. Les restauro amb l’objectiu de tornar-les a fer servir, no només com a peces de col·leccionisme. Actualment, al Museu Comarcal de Berga es pot veure una exposició amb algunes de les meves bicicletes.
Amb quina bicicleta ha pedalat enguany a la prova cicloturista?
He fet els 50 quilòmetres dalt d’una bici del 1908. És una peça molt especial: no porta marxes, té un portaespelma al davant com a sistema d’il·luminació i frens de cullera (una peça que pressiona directament sobre la roda per reduir la velocitat). És una bicicleta feta tota de ferro i fusta, sense ni una sola peça de plàstic. Aquests ferros antics com els que jo porto no són gaire comuns de veure, ja que les bicis més habituals tant a la Retrotrobada com a la Portal Attack són bicis dels anys 70 i 80.
Com és anar sobre una bici d’aquestes característiques?
És dur. Hi ha patiment i esforç, tal com es feia antigament, però es viu amb entusiasme. Quan ho proves enganxa.
Què el mou a participar?
M’agrada tot el conjunt: anar vestit d’època sobre una bicicleta antiga i resseguint carreteres i paisatges del Berguedà. És com fer un transportar-te 100 anys enrere.
