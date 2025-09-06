225 ciclistes pedalen pel Berguedà en la desena edició de la Retrotrobada
La prova cicloturista creix un 12,5% respecte a l’any passat i consolida la seva aposta per les bicicletes clàssiques, l'entorn i l’ambient festiu
La Retrotrobada ciclista del Berguedà ha arribat als 10 anys més viva que mai, amb èxit de participació i un ambient que combina l’essència del ciclisme clàssic amb la bellesa del territori. La ruta d'aquest dissabte al matí per la comarca (d'uns 50 quilòmetres) ha aplegat 225 participants, una xifra que representa un augment del 12,5% respecte a l'any passat i que consolida la prova com una de les trobades de ciclisme retro més destacades de Catalunya. "Estem molt contents amb la resposta d’aquest desè aniversari", valorava Ferran Aymerich des de l’organització, recordant que la Retrotrobada manté intacta la filosofia des dels inicis: una cicloturista no competitiva on es va a gaudir de la bici, de l'entorn i de la gastronomia local.
Els ciclistes, molts amb bicicletes d’època restaurades amb cura, han vingut de Berga, d'altres poblacions de la comarca i també de fora. A mig matí han fet parada a Montclar, on han pogut gaudir d'un esmorzar a base de mandonguilles i pa per refer forces i seguir la marxa. S'hi podien veure ciclistes vestits amb mallots retro, ulleres rodones i gorres d’altres èpoques. Altres que aprofitaven la parada per ajustar frens o inflar rodes de bicicletes que podrien ser peces de museu.
La convocatòria respira passió per allò vintage i autèntic. "Cada any veiem bicis més ben arreglades, més fiables i amb més personalitat", comentava un grup de participants habituals. N'hi havia de joves i de grans i la presència femenina també hi ha tingut un pes destacat.
És el cas de Mireia Altimiras, de Puig-reig, i Anna Bofarull, de Berga, que encadena diverses edicions, i no només pedalant a la Retrotrobada sinó també a la Portal Attack, la prova que es disputarà aquest dissabte al vespre al barri vell de Berga, amb 140 ciclistes sobre bicicletes retro. Un d'ells, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que no se'n perd cap edició. Aquest matí ja ha pedalat a la Retrotrobada i al vespre ho farà a la Portal Attack.
La Portal Attack és 100% recomanable, com també la Retrotrobada", destacaven Bofarull i Altimiras. S'ha convertit en tota una festa: "Pateixes, però en gaudeixes molt. Hi ha trams durs, però la gent t’anima, t’ajuda a pujar rampes, i això et dona una adrenalina brutal. L’ambient és espectacular", apuntaven. Les històries personals també afegeixen caràcter a la prova: bicicletes dels pares, regalades o prestades, però totes amb ànima pròpia. "La meva me la va regalar la meva parella, era d’un home que les col·leccionava. És retro de veritat, sense modificacions", comentava Anna Bofarull. I per als que no en disposen, "hi ha gent del Berguedà que en té i no costa trobar-ne alguna per participar a la Retrotrobada o a la Portal Attack", afegia Mireia Altimirias.
El bon temps d'aquest dissabte al matí ha contribuït que la Retrotrobada es tanqués amb bona nota, tant de participació com d'organització. Col·laboradors i una trentena de voluntaris l'han fet possible i també ha comptat amb la col·laboració de Scooter Club del Berguedà, que com cada any dona suport logístic i simbòlic a la prova. "Ens ajuden tallant punts de carretera, posant-se al principi i al final del recorregut, il·luminant el túnel de Pedret… i és d'agrair", assenyalava Ferran Aymerich, que destacava que l’estètica clàssica i vintage de les motos encaixa molt bé amb l’esperit de les bicicletes retro.
