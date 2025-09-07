Els paradistes de Cal Rosal auguren que serà una bona temporada de bolets
El mercat berguedà obrirà aquest dimecres, 10 de setembre, amb bones previsions de producció gràcies a les pluges
El Berguedà, una de les comarques amb tradició boletaire, enceta amb optimisme la temporada del Mercat del Bolet de Cal Rosal, que obrirà portes aquest dimecres, 10 de setembre (vigília de la Diada Nacional) i s’allargarà fins al novembre. Es presenta amb bones expectatives tant per a boletaires com per a visitants.
Els paradistes confien que enguany serà un bon any, després que les pluges de finals d’agost hagin reactivat la producció de bolets a les zones de muntanya. Tot i que la calor de mitjans d’agost va frenar l’inici de la temporada, les precipitacions de juliol ja van permetre veure els primers exemplars de rovellons i altres espècies més d’hora del que és habitual. Ara, amb la previsió d’una baixada de temperatures, s’espera que es facin bolets als boscos berguedans.
Cal Rosal s’ha consolidat com a parada obligatòria per al turisme boletaire al Berguedà, gràcies a la implicació del teixit comercial i de la restauració local, que mantenen l’activitat oberta cada cap de setmana durant tot l’any. La seva ubicació privilegiada, a tocar de les muntanyes berguedanes, converteix aquesta antiga colònia tèxtil en un punt de trobada habitual per als amants dels bolets.
Molts visitants aprofiten també per fer la ruta de les colònies a peu o en bicicleta, sovint en família, i s’aturen a Cal Rosal per comprar collita fresca. A més dels bolets, el mercat ofereix una àmplia varietat de productes alimentaris de proximitat i qualitat, com embotits, formatges i mel.
Propostes culturals i festives
L’Ajuntament d’Olvan continua apostant fort pel Mercat del Bolet, amb l’objectiu que es mantingui com a espai viu, que no només atregui turisme, sinó que també serveixi com a punt de trobada per a la gent del territori. «El mercat està més que consolidat, i cada any el reforcem amb diverses activitats a l’eix comercial de Cal Rosal», ha remarcat el regidor de Promoció Econòmica, Pau Pla.
Durant la tardor s’han programat propostes com ara la Festeta de la Cervesa (el dissabte 20 de setembre), el Vermut Feminista, la Festa del Bolet (el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre) i el Mercat de Productors de Tardor (el diumenge 26 d’octubre)
