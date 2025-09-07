Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els reis del ciclisme retro: Alba Cardona i Cristofer Bosque tornen a guanyar la Portal Attack de Berga

La cursa nocturna de bicis retro pel barri vell de la capital del Berguedà va comptar dissabte amb 140 participants

Alba Cardona i Cristofer Bosque van repetir victòria a la Portal Attack de Berga aquest dissabte. Van tornar a guanyar la prova de bicicletes clàssiques que recorre el barri vell enmig d'un gran ambient que fa vibrar la ciutat. Cardona i Bosque sumen tres victòries en el palmarès de la prova. Ella ha ha conquerit les edicions de 2022, 2024 i 2025, mentre que el Cristofer s’ha proclamat vencedor masculí de les edicions de 2023, 2024 i 2025.

En la categoria masculina van completar el podi Adrià Noguera i Josep Itó. I en la femenina, Laura Martín i Aina Picas van quedar segona i tercera.

L’exigent i competida cursa nocturna de bicis retro va comptar amb 140 participants distribuïts en diverses rondes eliminatòries i rondes de repesca anomenades "matadero". A més, el públic va poder escollir un finalista en categoria masculina i femenina per votació popular. Els participants van recórrer 1,7 km i uns 50 metres de desnivell positiu, des de la plaça de Viladomat fins al portal de Santa Magdalena.

La prova també va incloure una ronda especial i adaptada, que va comptar amb la col·laboració de la Fundació La Llar i Guies d’Arrel per tal que diferents usuaris de l’entitat poguessin completar el recorregut.

Entremig de les curses en bici, es va disputar la Portal Avalanche, el mateix recorregut però corrent. Foix Montaner i Pol Camprubí van guanyar en aquesta modalitat, assolint el rècord de la prova estrenada l’any passat.

