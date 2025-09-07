L’Ajuntament de Bagà inverteix 12.000 euros en millores a l’escola
S’han fet diverses actuacions al pati del centre, on també s’ha instal·lat una font
Redacció
L’Ajuntament de Bagà ha destinat 12.000 euros en actuacions de manteniment i millores a l’escola Galceran de Pinós, amb l’objectiu que el centre educatiu estigui a punt per a l’inici del curs, demà. Al pati, s’han envernissat els bancs i la caseta de fusta i s’ha pintat la franja de la paret. A més, s’ha arranjat l’accés a la pista, ja que «hi havia forats», segons ha explicat la regidora d’Educació, Lourdes Sánchez. També s’han reparat i pintat les grades de formigó. I com a novetat, «tornem a tenir font al pati», ha destacat Sánchez. L’antiga font, que ja no funcionava, s’ha reutilitzat per fer una jardinera.
D’altra banda, s’han fet millores a l’edifici del cicle superior, on s’han pintat els passadissos de les dues plantes i l’escala. A la llar d’infants, s’ha adequat la font i s’han instal·lat nous tendals per protegir de la radiació solar. I s’han afegit més llums a la pista en una zona que quedava fosca. També s’ha fet una inversió la cuina de l’escola de 3.000 euros per canviar un armari encastat de fusta per un d’acer inoxidable.
La regidora ha afirmat que aquestes intervencions suposen un guany per a tot el centre educatiu. «Amb aquesta inversió, volem garantir que els nostres infants i joves tinguin el millor entorn possible per aprendre. La millora constant de l’escola és una prioritat per a l’Ajuntament».
Llibres socialitzats
L’Ajuntament destina una partida de 1.800 euros per comprar llibres socialitzats per als alumnes de tercer i quart de primària, aquest curs escolar. L’objectiu d’aquesta inversió és lleugerir la despesa de les famílies, fomentar la reutilització i també promoure valors com el respecte pels materials compartits i la sostenibilitat dins l’àmbit educatiu.
