Veure l'eclipsi de lluna total a la Catalunya central es fa pregar

Els núvols han fet la guitza i han dificultat poder observar el fenomen astronòmic

Eclipsi lunar total captat des de Viver i Serrateix, al Berguedà

Eclipsi lunar total captat des de Viver i Serrateix, al Berguedà / Albert Obradors

Redacció

Manresa

Els núvols que han entelat el cel de bona part de Catalunya aquest diumenge al vespre han dificultat veure l'eclipsi lunar total. A la Catalunya central ha costat, i molt. Des d'alguns indrets, però, s'ha arribat a veure. Un exemple és a Montserrat, abans que es fes fosc del tot. I un altre exemple, més tard, des de Viver i Serrateix. És la imatge que es pot veure a la fotografia, captada per Albert Obradors a les 21.20 h, al tram final de l'eclipsi.

El fenomen astronòmic ha començat abans de la posta de sol i havia de ser visible fins a les 21.00 h aproximadament, però la nuvolositat ha impedit contemplar la lluna de sang. S'anomena popularment així, ja que el satèl·lit adopta un color rogenc intens durant l'eclipsi. Una imatge que Catalunya no s'ha vist com es preveia, perquè els núvols han fet la guitza i ho han fet pràcticament impossible. La ciutadania que ha sortit a observar el fenomen durant el vespre s'ha trobat un cel ennuvolat i ha expressat la seva frustració i resignació sobretot a les xarxes socials. A X, diversos usuaris han fet broma d'aquest "fail" d'eclipsi "eclipsat".

L'eclipsi total de lluna d'aquest 7 de setembre s'ha pogut veure a gran part del món (Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania) i es preveia especialment espectacular en determinades regions d'Àsia i Austràlia occidental, segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN).

TEMES

