Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos
El berguedà Pere Pajerols qualifica de «disbarat» la proposta del govern a la Rasa dels Molins i en presenta una al Parc de les Aubes
El govern de Berga es manté ferm en el projecte de fer l'estació de busos i el vial d'accés al sud de la Rasa dels Molins, malgrat que BeGI hagi trencat la unanimitat de tots els grups municipals per l'elevat cost. La ubicació que defensa l'equip de govern de la CUP i ERC (amb consens amb Junts i PSC, a l'oposició), també és un "disbarat" per al berguedà Pere Pajerols, que ha elaborat una proposta per construir-la al Parc de les Aubes, al capdavall del passeig de la Pau. Com a arquitecte, no entén que l’Ajuntament de Berga opti per una proposta que «se situa en un terreny inestable, amb pendents que superen el 14%, que incompliria normatives obligades de mobilitat i que, a més, té un cost de més de 8 milions d’euros», argumenta. Ell la veu inviable, i per això ha mogut fitxa i ha fet arribar el seu avantprojecte, «del tot viable», diu, tant a l’Ajuntament de Berga com a la Generalitat.
La proposta del parc de les Aubes consisteix a aprofitar l'espai d'aparcament en bateria que hi ha davant del bar Dickens, entre les dues rotondes (la del costat de l'aparcament de la Font del Ros i la de la benzinera) i agafar una part del parc dels Aubes: "S'hauria de prescindir d'un tros de parc que es recuperaria per la part sud, segons la meva proposta", explica Pere Pajerols. Segons els seus càlculs, es podria fer per un cost aproximat d'1,5 milions d'euros: "seria molt més barat, ràpid, fàcil, en un terreny pla i accessible per als busos que han d'entrar a Berga des de la C-16 i tornar a sortir".
A la zona del Parc de les Aubes, que és la que defensava en un principi el PSC de Berga, Pere Pajerols ha estudiat dues possibilitats. La primera inclou espai per a 8 autobusos, 2 places de taxis i 1 per a persones amb discapacitat. I la segona, per guanyar espai, planteja desplaçar 20 metres l’actual rotonda a tocar de l’aparcament de la Font del Ros per encabir 10 busos, 3 places de taxi i 1 per a persones amb discapacitat. Per a Pagerols, «aquesta segons seria la millor, pensant en un futur, que no passi com el projecte de la Rasa dels Molins, que només té espai per a 7 autobusos sense possibilitat de poder créixer». En tots dos casos, l’edifici de la terminal no contempla bar perquè «l’estació estaria ubicada en una zona cèntrica», assenyala.
Amb la proposta a les mans, Pere Pajerols vol que govern de Berga i Generalitat la valorin: "He demanat a la Generalitat que es puntuï amb els barems de cost d'inversió, termini d'obres, accessibilitat, ocupació d'espais amb usos compartits, moviments de terres a executar, proximitat a la parada de busos actual i recorregut similar, aprofitament de la vialitat existent, aparcament de turismes i accés a l'autovia". En tots els punts, segons Pajerols, "tindria una puntuació molt més alta. Penso que no seria la millor solució sinó la solució, per això la vull defensar fins al final". Segons ell, que el govern de Berga i el de Generalitat ja estiguin treballant en el projecte de la Rasa dels Molins no és excusa per reconsiderar l'opció triada, "per tal de buscar la millor solució de futur i administrar adequadament els diners públics", apunta. I recorda que no seria la primera vegada que fa marxa enrere d'un projecte: "En època de Convergència a la Generalitat, amb el conseller Solans, i amb el regidor Lluís Boixader pilotant Urbanisme a Berga, es va parar la conversió de la Serra de Noet en una urbanització tipus Casampons".
Pere Pagerols va plantejar la seva proposta a l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i al regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, el qual no la comparteix. Serra ha dit a Regió7 que respecta la proposta, però que la seva aposta és la Rasa dels Molins: "Al parc de les Aubes no seria tan fàcil com sembla, urbanísticament seria problemàtic. I per a nosaltres no és adequat carregar-se mig parc".
- Pere Pajerols: l’autor de la proposta d’estació de busos al Parc de lesAubes és un arquitecte amb una llarga experiència en Urbanisme. També va ser regidor a Berga a finals dels anys 80
