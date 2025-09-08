La Gala de Queralt uneix Berga amb fe, cultura i símbols de pau
Els nous capitans de Queralt són Cristina Malé i Ramon Safont, Montserrat Soler i Antoni Sales, Emma Corominas, Mariona Costa, Jaime Masó i Roger Úbeda
Aleix Calle
Berga ha viscut amb solemnitat i participació popular la Gala de Queralt, un dels actes destacats del calendari festiu berguedà. La jornada d’aquest matí al santuari ha tancat vuit dies plens d’activitats impulsades pels capitans 2025.
La jornada ha començat amb una missa matinal a la Cova de la Troballa i ha continuat amb sardanes berguedanes interpretades per la Cobla Pirineu a la plaça del Santuari, abans i després de l’ofici religiós principal.
La missa solemne al santuari de Queralt ha estat presidida per mossèn Josep M. Vilaseca, amb la participació de mossèn Miquel Farràs i el diaca Rui Freire. Mossèn Vilaseca ha qualificat Queralt com «l’ànima de Berga» i s’ha referit a la Mare de Déu com «la mestressa de casa» de la ciutat. Per la seva banda, el diaca Freire ha convidat en la seva prèdica a seguir l’exemple de Maria com a model d’entrega i sacrifici.
Els nous capitans
Un dels moments més emotius ha estat la interpretació de l’Himne de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt, a càrrec de l’Orfeó Berguedà, que enguany commemora els 109 anys de la seva estrena. Tot seguit, s’ha cantat el tradicional virolai queraltí i s’han anunciat els capitans 2026 de Queralt. Són Cristina Malé i Ramon Safont; Montserrat Soler i Antoni Sales; Emma Corominas, Mariona Costa, Jaime Masó i Roger Úbeda.
A més de mantenir viva la tradició religiosa i cultural, els capitans del 2025 han deixat una empremta ben especial amb l’elaboració d’imants d’orenetes, com a símbol de Queralt i de la pau.
