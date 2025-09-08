Les obres dels Pedregals a Berga continuen sense data d’inici
L’Ajuntament esperava arrencar el setembre amb les obres en marxa, però hi ha serrells pendents relacionats amb la xarxa elèctrica. Junts i BeGI critiquen l’endarreriment dels treballs i apunten responsabilitats al govern municipal
Les obres per enllestir la urbanització dels Pedregals, a Berga, continuen sense data d’inici, tot i que el projecte està adjudicat des de fa uns mesos i era previst iniciar els treballs al juny. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, reconeix que confiava poder reprendre el curs polític amb un calendari sobre la taula, però la realitat és una altra. Segons Serra, l’Ajuntament està acordant amb l’adjudicatària serrells tècnics, especialment relacionats amb la portada d’electricitat i la implicació d’Endesa.
És una de les raons que l’empresa ha exposat a l’equip de govern per justificar el retard. Ara, però, «no podem esperar gaire més. En les pròximes setmanes hem de tenir una data d’inici de les obres i tirar-les endavant», afirma Aleix Serra. Quan comencin, tindran una durada de 9 mesos i el cobrament de les quotes als propietaris no s’activarà fins un parell de mesos després de l’inici.
Crítiques de l’oposició
Les crítiques de l’oposició es van fer sentir al ple de dijous. Junts va posar sobre la taula que encara no s’ha signat l’acta de replanteig per part de l’empresa adjudicatària. I BeGI va apuntar que aquest bloqueig és conseqüència directa «d’una mala planificació del govern local (CUP i ERC)». Segons BeGI, l’arquitecte municipal hauria demanat tard l’informe tècnic necessari a Endesa, en concret després que les obres ja estiguessin licitades i adjudicades. Aquest fet hauria generat un hàndicap tècnic. BeGI lamenta que l’Ajuntament no hagi fet el manteniment necessari durant els anys que el projecte ha estat aturat, «la canalització de la xarxa elèctrica no es va arribar a recepcionar i ha quedat obsoleta». Segons la regidora Judit Vinyes, «ara el projecte tindrà un cost afegit d’uns 100.000 euros».
El projecte dels Pedregals està pressupostat en gairebé 2,3 milions d’euros i desencallarà una urbanització que va quedar paralitzada fa més d’una dècada.
